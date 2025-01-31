На востоке России продолжается развитие Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. В январе 2025 года завершены важные проекты, что значительно увеличило пропускную способность.

В России продолжаются обширные работы, направленные на развитие Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. В январе 2025 года отечественные специалисты завершили несколько ключевых проектов. В Хабаровском крае на участке между станциями Хокайти и Кенада линии БАМа была открыта вторая колея, что значительно увеличило пропускную способность этого важного железнодорожного отрезка, соединяющего Комсомольск-на-Амуре и Советскую Гавань.

Реализация данного проекта столкнулась с рядом серьезных проблем, поскольку движение поездов по действующему маршруту было непрерывным. Кроме того, сложный рельеф местности, пересекаемой Сихотэ-Алиньским хребтом, предъявил высокие требования к подготовительным работам. В результате, специалисты обработали более 350 тысяч кубометров грунта.

В рамках модернизации, осуществленной кадровыми силами «Бамстроймеханизации», входящей в дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя, была расширена существующая насыпь, и уложено 9,5 километров нового пути. На этом участке, где стальная магистраль пересекает множество водоемов, строители возложили на себя задачу возвести три моста и реконструировать двенадцать водопропускных труб. Также перегон был оборудован современными цифровыми системами управления движением поездов, которые были разработаны и изготовлены Дивизионом ЖАТ ГК 1520.

В начале 2025 года в Приамурье на перегоне Джелингра – Амут линии Тында – Улак был открыт новый разъезд на отметке 2406 км. Данная мера значительно упростит процесс разъединения встречных и попутных поездов на этом отрезке БАМа. Как и на предыдущем объекте, работы здесь также проводились в условиях сложного рельефа. Специалисты уложили 2,4 километра путей, установили семь стрелочных переводов и построили один мост. Чтобы предотвратить таяние вечной мерзлоты в основании железнодорожной линии, было использовано 64 тысячи кубометров охладительной каменной смеси.

30 января пресс-служба РЖД анонсировала открытие двухпутного движения на перегоне Унерчик – Ирбейская линии Междуреченск – Тайшет, с которой фактически начинается Восточный полигон. В ходе данного проекта было построено 34 километра пути, возведены семь мостовых переходов, установлены 24 водопропускные трубы, проложены 42 километра контактной сети и 46 километров линий автоблокировки и связи. Запуск данного проекта, начавшегося в 2022 году, позволил существенно упростить пассажирское сообщение, так как разъезд Козыла был преобразован в только остановочный пункт для пассажиров. Пропускная способность перегона после ввода в эксплуатацию второго пути увеличилась более чем в 3,5 раза. За последние два десятилетия на линии Междуреченск – Тайшет было построено 285 километров вторых путей.

Что касается Байкало-Амурской магистрали, то в прошлом году специалисты Дивизиона «Железные дороги» Нацпроектстроя успешно завершили строительство более 560 километров путей, обработав при этом 19 миллионов кубометров грунта. Кроме того, они возвели почти 490 искусственных сооружений, включая мосты и водопропускные трубы, среди которых выделяется 392-метровый переход через реку Нюкжа. Эта масштабная работа способствует улучшению транспортной инфраструктуры и развитию региона в целом.