Специалисты РУДН и МТУСИ провели исследование радиационного фона картофеля, выращенного в Калужской области, которая находится рядом с зоной радиационного загрязнения после Чернобыльской аварии 1986 года.

В рамках совместного научного проекта специалисты Российского университета дружбы народов (РУДН) и Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) провели исследование радиационного фона картофеля, выращенного в Калужской области. Целью работы стала оценка безопасности сельскохозяйственной продукции в регионе, который находится вблизи зоны, подвергшейся радиационному воздействию после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Калужская область, как и ряд других регионов Центральной России, до сих пор находится под пристальным вниманием экологов и радиологов из-за возможного остаточного радиационного загрязнения почвы. Ученые РУДН и МТУСИ решили проверить, насколько безопасен картофель, который является одной из основных сельскохозяйственных культур региона.

Для исследования были отобраны образцы картофеля с нескольких фермерских хозяйств Калужской области. Специалисты использовали современное оборудование для измерения уровня радиации, включая спектрометры и дозиметры. Основное внимание уделялось наличию радионуклидов цезия-137 и стронция-90, которые являются наиболее опасными для здоровья человека.

По предварительным данным, уровень радиационного загрязнения картофеля в Калужской области не превышает установленных норм. Концентрация цезия-137 и стронция-90 в образцах оказалась значительно ниже предельно допустимых значений, установленных санитарными нормами РФ. Это свидетельствует о том, что картофель из данного региона безопасен для употребления в пищу.

«Результаты исследования подтверждают, что сельскохозяйственная продукция Калужской области соответствует всем требованиям радиационной безопасности. Это важно не только для местных жителей, но и для потребителей в других регионах России», — отметил один из участников проекта, представитель РУДН.

Проведенная работа имеет большое значение для экологического мониторинга и обеспечения продовольственной безопасности в России. Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего анализа состояния почвы и сельскохозяйственных культур в регионах, подвергшихся радиационному воздействию. Кроме того, данные помогут укрепить доверие потребителей к продукции из Калужской области.

Ученые РУДН и МТУСИ планируют продолжить исследования, расширив их на другие сельскохозяйственные культуры и регионы. Это позволит получить более полную картину радиационной обстановки в стране и обеспечить дополнительную защиту здоровья населения.