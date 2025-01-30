С 2022 по 2024 годы среднемесячные регистрации юридических лиц с китайскими предпринимателями возросли в 3,6 раза по сравнению с 2020-2021 годами, несмотря на санкционное давление.

По последним данным Союза китайских предпринимателей в России, с начала 2022 года в стране зарегистрировались 2453 китайские компании. Это свидетельствует о растущем интересе китайских бизнесменов к российскому рынку.

Среди наиболее привлекательных для китайских инвесторов направлений деятельности лидирует розничная электронная коммерция, где было зарегистрировано 545 компаний. Это говорит о стремительном развитии онлайн-торговли, которая продолжает завоевывать популярность среди потребителей. За ней следуют оптовая торговля непродовольственными товарами с 529 компаниями и торговля автомобилями, где зарегистрировались 438 компаний.

Также китайские предприниматели активно вкладывают средства в машиностроительное оборудование (222 компании), дистрибуцию продуктов питания и напитков (126 компаний) и логистику (118 компаний).

На сегодняшний день в России уже функционирует более 9000 компаний с участием китайского капитала, и их выручка за последние годы увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом. Это свидетельствует о том, что даже в условиях сложной экономической ситуации и санкционного давления китайские предприниматели находят пути для успешной реализации своих бизнес-идей.

В период с 2022 по 2024 годы количество среднемесячных регистраций юридических лиц с участием китайских предпринимателей выросло в 3,6 раза по сравнению с 2020-2021 годами. Это доказывает не только устойчивость китайских компаний, но и их готовность адаптироваться к новым условиям, находя возможности для развития и расширения своего влияния на российском рынке.