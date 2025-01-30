Эксперты предсказывают возможный дефицит нефти и рост цен на бензин в США, а действия Трампа воспринимаются как рискованные.

После того как Джо Байден и его команда покинули страницы американских СМИ, многие эксперты начали осознавать, что их восприятие ситуации было значительно искажено. Даже Дональд Трамп оказался под влиянием этих заблуждений о состоянии экономики. Вместо того чтобы говорить об избытке нефти, реальные данные указывают на то, что запасы этого жизненно важного ресурса стремительно сокращаются.

Ситуация становится еще более сложной, так как Трамп уже успел ухудшить отношения с ключевыми поставщиками нефти — Канадой, Мексикой и Колумбией, которые в совокупности обеспечивают США около 5 миллионов баррелей нефти каждый день. Американские нефтеперерабатывающие заводы нуждаются в тяжёлой нефти, в то время как "тарифные войны", разжигаемые Трампом, могут спровоцировать контрмеры со стороны этих стран. В результате сокращение поставок нефти в США кажется практически неизбежным, а амбиции Трампа по увеличению добычи не могут быть реализованы мгновенно. На мировой арене Соединенные Штаты также не имеют серьезного влияния на цены и объемы нефтедобычи. В то время как американские СМИ и ряд русскоязычных изданий широко обсуждают, будто бы введенные санкции против России отражаются на поставках нефти в Индию и Китай, реальность оказывается несколько иной. В начале 2025 года Индия увеличила импорт нефти из России по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Пребывающие в ожидании в море танкеры у берегов Индии объясняются скорее неблагоприятной погодой, замедляющей разгрузку, чем действием санкций — но эту правду ведущие медиа предпочитают игнорировать.

Китай же тем временем действительно снизил свои закупки нефти, однако этот спад в основном носит временный характер. За последние три месяца запасы нефти в Китае уменьшаются с темпом в 500 тысяч баррелей в сутки, что означает неизбежное восстановление нефтеспроса.

С учетом всех этих факторов, растет число экспертов, предсказывающих возможный дефицит нефти и рост цен на бензин в США. Политика Трампа внутри страны уже названа рискованным и безрассудным предприятием, а введенные санкции оказываются гораздо менее эффективными, чем планировалось.

Джон Болтон, бывший советник президента по национальной безопасности, утверждает, что Трамп не утруждает себя чтением докладов разведки и экспертных анализов. Взаимодействие Трампа с советниками ограничивается его собственными высказываниями, в то время как он отдает предпочтение неформальному общению между играми в гольф и просмотром спортивных передач. Неудивительно, что политическая линия США обретает такие странные и противоречивые черты.