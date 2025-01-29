Vostok.Today: в зону проведения специальной военной операции из Приморья отправили более тысячи бронежилетов и восемнадцать самоходных гусеничных платформ.

В рамках специальной военной операции из Приморского края было отправлено более тысячи бронежилетов и восемнадцать самоходных гусеничных платформ. Все они были разработаны и произведены местными предприятиями. В частности, было отправлено 1 153 бронежилета модели «Тигр» и 18 радиоуправляемых гусеничных платформ «Кабан».

Это количество бронежилетов способно обеспечить защиту полка от вражеского огня и снарядов. Гусеничные платформы, в свою очередь, будут выполнять множество задач: от доставки боеприпасов и необходимого снаряжения до эвакуации раненых и создания помех для не дружественных дронов, а также разминирования опасных участков. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что бронежилеты, произведенные в этом регионе, зарекомендовали себя на поле боя. Бойцы, проходящие службу из Приморья, дают высокую оценку этим средствам защиты, отмечая, что они не только уверенно защищают от пуль, но и частично скрывают их от тепловизоров противника. При этом бронежилеты отличаются удобством и возможностью подгонки под индивидуальные размеры.

Созданная в Приморье тележка «Кабан» имеет отличную грузоподъемность — до 210 килограммов, и успешно прошла все полевые испытания. Губернатор выразил уверенность в том, что эта техника справится с возложенными боевыми задачами. Приморский край занимает одно из ведущих мест в стране по подготовке участников специальной военной операции и помощи военнослужащим и их семьям. Регулярные визиты Олега Кожемяко в зону проведения боевых действий помогают ему лично общаться с военнослужащими и их командирами, а также передавать необходимое оборудование и снаряжение.

В рамках этой программы многие компании начали налаживать выпуск современных материалов, применяемых в производстве бронежилетов. Это, в свою очередь, создает рабочие места и способствует повышению квалификации специалистов. По словам представителей бизнеса, поддержка со стороны региональных властей позволяет им оперативно реагировать на запросы армии и адаптировать производственные процессы под актуальные нужды.

Также запланированы дальнейшие поставки не только бронежилетов и гусеничных платформ, но и других средств защиты и техники, которые уже находятся в разработке. Олег Кожемяко отметил, что работа по обеспечению армии будет продолжена, и акцент будет сделан на внедрение инновационных технологий, которые позволят повысить эффективность и безопасность военных операций.

Важной частью этой работы является и помощь военнослужащим и их семьям. Региональные власти активно реализуют социальные программы, направленные на поддержку семей, чьи близкие находятся на службе, а также оказывают помощь в адаптации вернувшихся с фронта бойцов. Губернатор выразил уверенность в том, что совместные усилия помогут не только улучшить условия жизни военнослужащих, но и способствовать повышению морального духа и боевой готовности армии.

Приморский край демонстрирует свою готовность не только к выполнению задач в рамках специальной военной операции, но и к созданию устойчивой базы для будущего развития оборонной промышленности и поддержки военнослужащих.