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gotreksson
45 лет назад на боевое дежурство встал мощнейший фрегат российского ВМФ
В конце января 1980 года на испытания вышел новый крупный военный корабль СССР, предназначенный для борьбы с подводными лодками. Это был противолодочный корабль проекта 1155, разработанный в ответ на появление многоцелевых подводных лодок класса "Лос-Анджелес".

В конце января 1980 года произошло событие, которое, хотя и не было слишком заметным в контексте советской истории, сыграло значимую роль для нашего флота. На государственные испытания вышел новый крупный военный корабль, основная задача которого заключалась в борьбе с ударными подводными лодками потенциального противника. Четырьмя годами ранее США запустили в серию многоцелевые подводные лодки класса "Лос-Анджелес", оснастив их 16 управляемыми ракетами малой и средней дальности, такими как "Гарпун" и "Томагавк". В ответ на это, как это часто бывало в эпоху "Холодной войны", СССР подготовил свою программу. Помимо разработки малошумных подводных лодок, таких как "Щука-Б" и "Антей", был реализован проект по созданию 20 больших противолодочных кораблей (БПК) с индексом 1155, из которых в конечном итоге было построено 12 единиц. Позже к этому индексу добавили букву "М". Эти корабли отличались современным противолодочным вооружением и пришли на смену знаменитым "поющим фрегатам" проекта 61. Британское издание "Милитари-Ревю" в свое время отметило, что БПК проекта 1155 является настоящим шедевром кораблестроения, оснащенным мощным 700-тонным гидроакустическим комплексом «Полином», высокоэффективной многоканальной системой противовоздушной обороны для отражения массированных атак противокорабельных ракет, а также двумя вертолетами и полным спектром морских вооружений — от универсальной артиллерии до самонаводящихся торпед. Это были впечатляющие корабли с элегантной линией полубака и серьезным противолодочным арсеналом. К моменту распада СССР флот успел получить 12 таких единиц.

Тем не менее, в этом позитивном обзоре нашлась и своя доля критики. Британский вице-адмирал Мэтью Элмерс справедливо отметил, что, несмотря на свои отличные мореходные характеристики, корабль оказался недостаточно мощно вооружен для реализации своего потенциала. Это ограничивало его возможности автономных операций и создавало узкую специализацию в эпоху, когда все чаще появлялись многоцелевые и универсальные корабли. Стремительное развитие цифровых технологий усугубляло эту ситуацию, ведь миниатюризация оборудования освободила бы много места для размещения дополнительных ударных средств. Увы, корабли ушли на пик своего развития в тот же момент, когда Советский Союз начал распадаться. Программа "Фрегат-М", задумавшаяся в середине 80-х, осталась "неудел", а красивые и мощные корабли, в основном, начали тихо ржаветь в портовых базах.

Только в начале десятых годов проект был возрожден с приходом на российский флот новых высокоточных ракет "Оникс" и "Калибр". Это было вполне естественно — такие великолепные корабли, которые, несмотря на многолетний простой, сохраняли свою боевую готовность. Конечно, возникали трудности: военная кооперация между союзными государствами полностью распалась, и порой модернизировать старый корабль оказывается гораздо более затруднительным, чем построить новый. Тем не менее, эти препятствия удалось преодолеть, и в 2016 году БПК "Маршал Шапошников" был отправлен на модернизацию на "Дальзаводе" во Владивостоке. 

Как сообщал в своем репортаже американский флотский журнал "Naval News" в январе 2021 года, модернизация фрегата проекта 1155М завершилась успешно. Корабль, построенный 35 лет назад, теперь имел на вооружении новейшие системы. Вместо одной из артиллерийских установок была установлена пусковая площадка на 16 ракет "Оникс", "Калибр" и, в будущем, гиперзвуковых ПКР класса "Циркон". Для борьбы с надводными целями ему добавили 8 пусковых установок для ракет Х-35 "Уран", аналогичных американскому "Гарпуну". Систему противовоздушной обороны серьезно обновили, заменив устаревшую "Кинжал" на современный "Панцирь-М" и противоракетную систему "Полимент-Редут", аналог российской сухопутной системы С-350 "Витязь". Кроме того, новый фрегат получил усовершенствованное противолодочное оборудование, сохранив при этом высокую боеготовность по основной специальности. Модернизация первого БПК в рамках программы "Фрегат-2" заняла чуть менее шести лет. Второй корабль серии, "Адмирал Виноградов", проходит модернизацию четыре года и подготовлен к возвращению в море уже в 2025 году. Что, в среднем, более чем в два раза быстрее, создания новых флагманских фрегатов серии 22350. Учитывая, что оба корабля практически равны по своим боевым возможностям, особенно если на модернизированные БПК интегрируют "Цирконы", как обещано, можно с уверенностью сказать, что возрождение проекта стало важным шагом на пути к усовершенствованию российского флота.

#история #ссср #кинжал #модернизация #калибр #холодная война #оникс #кораблестроение #маршал шапошников #ракета оникс
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