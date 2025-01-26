ТАСС: Производство современных автомобилей "Запорожец" под тем же или уже иным названием, стоит возобновить. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко.

Глава Законодательного собрания Запорожья, высказал мнение о необходимости возрождения производства знаменитого советского автомобиля Запорожец. Если ранее обсуждения сосредоточивались на возможностях АвтоВАЗа, то сейчас начинает формироваться концепция возобновления работы Запорожского автомобильного завода. Существует вероятность, что новый автомобиль станет совершенно другим продуктом, возможно, с изменением названия и концепции, отличающейся от той, которая использовалась в советское время. Это вполне обоснованно, поскольку последние оригинальные модели, выпущенные в Запорожье, такие как ЗАЗ-968М и ЗАЗ-1103 Таврия, уже давно устарели и не соответствуют современным требованиям, что делает их маловероятными кандидатами на возвращение на рынок.

На протяжении длительного времени на АвтоЗАЗе производились автомобили марки Daewoo, а также ряд локальных моделей, адаптированных на основе корейских автомобилей. В развитие и переоснащение Запорожского автозавода были вложены значительные средства, сейчас на заводе функционирует современный конвейер, который прошел серьезную реконструкцию для выпуска востребованных моделей, таких как Веста и Ларгус. В 2020 году была выделена площадка и проведено переоснащение для производства кроссовера Рено Аркана, также завод выпускал небольшие партии микроавтобусов. Однако нужно отметить, что все это осуществлялось через крупноузловую сборку, использующую импортные комплектующие и машинокомплекты.

Запорожский автозавод действовал в связке с моторным заводом, который в советские времена являлся ключевым поставщиком моторов и агрегатов для АвтоЗАЗа, создавая важную кооперацию между двумя предприятиями. На данный момент трудно предсказать, каким именно образом будут реализованы планы новых владельцев завода. Безусловно, автомобильное производство продолжится, в первую очередь, с концентрацией на российском рынке. Возвращение к старым моделям Запорожца не является обязательным, хотя сама марка может быть использована для новых машин. Примеры, подобные ситуации с московским заводом Москвич, где сохранили старое название и эмблему для новых кроссоверов, лишь подтверждают такую возможность.

Планируется реализовать нечто подобное и в Запорожье. Удивительно, но в России наблюдается реальный дефицит современных производственных мощностей, что создаёт потребность в сборке легковых автомобилей. Случай, когда известная дилерская компания планирует создание нового автозавода на базе бывшего предприятия, выпускавшего советскую Оку, подтверждает этот факт. При этом в их планах стоит цель производить полноценные автомобили, а не лишь микролитражные модели.

Важным аспектом является восстановление работоспособности АвтоЗАЗа, который долгое время находился в простое. Это потребует серьезных капиталовложений, достигающих сотен миллионов рублей, для частичного обновления станочного парка и модернизации оборудования. Также потребуется немало средств для разработки новых моделей автомобилей. Необходимо будет привлечь и обучить большое количество молодежи, так как многие из прежних сотрудников за время простоя сменили профессию или уехали из региона. Некоторое время назад рассматривалась идея переноса части производства АвтоВАЗа на новые линии в Запорожье, учитывая, что на этом заводе ранее выпускали автомобили под маркой Лада. Однако такое решение оказывается не столь простым. АвтоВАЗ не испытывает затруднений с производством своих моделей, и, наоборот, некоторые из них уже сняты с производства из-за устаревания или отсутствия спроса. Модели, которые не находят покупателей, зачастую просто отправляются на склады на хранение. Поэтому идея локализации Lada на Запорожском заводе выглядит невыгодной для АвтоВАЗа.

Еще один вариант — предоставить мощности завода одному из китайских автопроизводителей. В этом случае они смогут заполнить кризис производственных площадок и нехватку квалифицированного персонала. Однако просто сдать завод в аренду было бы экономически нецелесообразно. Правильная модель должна подразумевать создание российско-китайского производства, в котором присутствовали бы как российские инвестиции, так и технологии из Китая.