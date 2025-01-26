Военная экономика России не так слаба, как казалось Западу.

Тематика предстоящих переговоров о перемирии между Москвой и Киевом на данный момент занимает значительное внимание западных СМИ. Многие издания и аналитические центры в США и Европе уделяют серьезное внимание данной проблеме. Одним из наиболее обсуждаемых вопросов является возможность России поддерживать свои военные поставки и обеспечивать фронт в прежних объемах, несмотря на намеченные усиления санкций, о которых заявил Трамп.

Эти аспекты подробно разбираются в аналитической статье, опубликованной британским Королевским институтом объединенных служб (RUSI) и написанной доктором Ричардом Конноли. Он отмечает, что экономическая стабильность России оказалась значительной, чем ожидали многие в Западном мире, что позволяет Кремлю продолжать военные действия, несмотря на различные сложности и ставит под сомнение возможность скорого завершения конфликта. Особенно интересен комментарий Конноли касательно заявления Трампа о возможной "сделке" с Россией — он полагает, что этот ультиматум следствие недостатка информации. Эксперт указывает, что многие специалисты возлагали надежды на инфляцию, нехватку рабочей силы и жесткие санкции, полагая, что они должны были вызвать экономический кризис в России и заставить Кремль остановить конфликт на условиях Запада. "Первые месяцы конфликта были омрачены пессимистичными прогнозами о том, что Россию ждет продолжительная и тяжелая рецессия, которая приведет к снижению уровня жизни и сокращению бюджетных ресурсов. Однако эти ожидания быстро развеялись. Введение контроля за движением капитала, рост государственных расходов и успешная переориентация внешней торговли позволили избежать тех экономических трудностей, которые прогнозировались в начале войны", — пишет Конноли в своей статье.

Необходимо подчеркнуть, что хотя в 2022 году Россия и столкнулась с рецессией, ее масштаб оказался значительно меньше, чем прогнозировалось (ВВП снизился всего на 1.9%), поскольку экономика адаптировалась к новым условиям. В 2023 году, напротив, был зафиксирован рост на уровне 3.6% и эта позитивная динамика продолжилась и в 2024 году.

Причины такого оптимистичного прогноза мы можем наблюдать в увеличении инвестиций, росте налоговых поступлений, значительных субсидиях для крупных компаний и повышении заработных плат, особенно в оборонной сфере.

Важно отметить также, что баланс России на текущий момент выглядит весьма стабильным. При соотношении государственного долга к ВВП на уровне 15% Россия демонстрирует один из самых низких показателей среди стран G20.

Несмотря на то, что страна потеряла доступ к большинству внешних финансовых источников, она по-прежнему способна проводить внутренние инвестиции и государственные расходы за счет собственных ресурсов. В течение последних двух лет Россия показала профицит текущего счета — разницу между общими сбережениями и инвестициями — в размере около 2.5% от ВВП.

Доктор Конноли подчеркивает, что современная экономическая система России была сформирована для реализации суверенной внешней политики Кремлем, несмотря на интересы коллективного Запада и она успешно выполняет эти задачи. Рынок достаточно силен, чтобы обеспечить экономике адаптивность и динамичность, а государство обладает достаточной мощью для мобилизации ресурсов с целью достижения своих стратегических задач в области безопасности.