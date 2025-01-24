ИНТЕРФАКС: работы по реставрации орбитального космического корабля "Буран", известного также как изделие 2.01 "Байкал", стартовали в музейном комплексе, расположенном в Верхней Пышме (Свердловская область).

Первый этап работы по восстановлению корабля заключается в тщательном сканировании его корпуса. На основе полученных данных будут разработаны и изготовлены утраченные элементы, такие как внешние компоненты маршевых двигателей и двигателей управления, створка носового шасси, части остекления, носовой обтекатель и обтекатель кромки крыла. Подготовка к реставрационным работам заняла несколько месяцев. По словам директора музея Николая Резинских, на сегодняшний день у нас нет специалистов, обладающих опытом реставрации космической техники, и до нашего времени никто не занимался подобной работой.

Несмотря на кажущуюся доступность обширной информации о программе "Буран", многие чертежи, необходимые для реставрации, отсутствуют или засекречены. Это делает процесс ещё более сложным, поскольку использованные в строительстве корабля уникальные материалы требуют особого подхода при восстановлении. Технологии, материалы и инструменты, которые были применены при создании "Бурана", обладают высокой степенью сложности, что усложняет даже создание макетов.

Кроме того, как отметили в музее, ведется возведение специального павильона на территории комплекса, который станет домом для экспозиции, посвященной советской космической программе "Энергия - Буран", а также для самого орбитального корабля. Это создаст уникальное пространство, где посетители смогут ознакомиться с историей и достижениями в области космических исследований.

Работы над проектом «Буран» начались в ответ на растущие военные и научные потребности Советского Союза в области пилотируемых космических полетов. В 1976 году было принято решение о создании нового космического корабля, который должен был выполнять различные задачи, включая транспортировку грузов и людей на орбиту, а также обеспечение возврата на Землю.

Проект был возложен на ОКБ-1 (позже ОКБ им. М. Хруничева) под руководством главного конструктора В. Н. Челомея. В 1980-х годах началась активная разработка и строительство первого прототипа.

Первый и единственный полет «Бурана» состоялся 15 ноября 1988 года. Корабль успешно стартовал с космодрома Байконур и совершил автономный полет, продлившийся более трех часов. Он облетел Землю дважды и приземлился на аэродроме в Байконуре, продемонстрировав высокую степень надежности и точности управления. Этот полет стал важным этапом в развитии космических технологий и доказал, что «Буран» способен выполнять сложные задачи в космическом пространстве.

Несмотря на успешный полет, программа «Буран» столкнулась с финансовыми трудностями и изменениями в политической ситуации в начале 1990-х годов. В результате распада СССР финансирование космических программ было значительно сокращено и в 1993 году проект был официально закрыт.

Несмотря на короткую историю, «Буран» оставил значительное наследие в области космонавтики. Он вдохновил новое поколение инженеров и ученых, продемонстрировав возможности автоматизированных космических систем. Современные космические программы, такие как российский «Федерация» и другие международные проекты, продолжают использовать наработки, полученные в результате создания «Бурана».