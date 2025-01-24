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gotreksson
В Кемеровской области построят новый завод по переработке масличных культур
В 2025 году в Кемеровской области начнется строительство нового предприятия по переработке масличных культур, инициированного «Русагро». Общий объем инвестиций составит около 21 миллиарда рублей. Завод будет перерабатывать около одного миллиона тонн рапса в год, с планом производства 700 тысяч тонн растительных масел и кормовых добавок.

Проект будет запущен в 2025 году, и общий объем инвестиций составит около 21 миллиарда рублей. Контракт, который положил начало этому начинанию, был подписан в 2024 году на Петербургском экономическом форуме. Пресс-служба правительства Кемеровской области обнародовала новость о том, что строительство нового предприятия, расположенного на одной из площадок особой экономической зоны "Кузбасс" в Топкинском районе, начнется в течение ближайших нескольких месяцев — 20 января 2025 года.

Предприятие будет специализировано на переработке масличных культур, включая планируемый объем переработки около одного миллиона тонн рапса в год. В рамках этого проекта также планируется производство растительных масел объемом около 700 тысяч тонн и кормовых добавок. Инициатором создания этого современного комплекса выступает Группировка компаний «Русагро», которая уже на протяжении тридцати лет активно работает на рынке России и является одним из ведущих производителей сахара и свинины в стране. По итогам 2023 года чистая прибыль компании составила почти 49 миллиардов рублей, хотя в 2024 году этот показатель значительно снизился. Закладка нового объекта запланирована на 2027 год. Региональные власти обеспечат проект всесторонней поддержкой, начиная с подготовки земельного участка и создания необходимых инфраструктурных условий и заканчивая решением логистических задач, чтобы продукция могла свободно поступать как на внутренний рынок России, так и за рубеж. В частности, рассматриваются возможности дополнительной железнодорожной отгрузки на Восток в сотрудничестве с РЖД.

Многие эксперты подчеркивают значимость этой инициативы, указывая на то, что в Кемеровской области существует значительный избыток сырья для переработки, тогда как перерабатывающих мощностей не хватает. Параллельно с этим важно отметить, что закупочные цены на маслосемена в стране в настоящее время ниже, чем на международных рынках, что делает проект «Русагро» экономически выгодным. Как известно, Россия ранее вводила ограничения на экспорт рапса, однако в сентябре 2024 года эти меры были отменены, взамен чего была введена повышенная вывозная пошлина в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну. Эти временные ограничения на экспорт продукции за пределы ЕАЭС будут действовать до осени 2026 года.

Россия в 2024 году установила рекорд по урожаю рапса — около 4,6 миллиона тонн (в 2023 году этот показатель составил 4,2 миллиона тонн), незначительно превысив результат 2022 года. Реализованные планы предполагают увеличение объемов до 12 миллионов тонн в год с засеваемой площадью до 8 миллионов гектаров. Удивительно, но двадцать лет назад посевная площадь рапса в стране составляла всего 660 тысяч гектаров, а сейчас она достигла 2,7 миллиона гектаров. Лидерами по урожаю остаются Красноярский и Алтайский край, а также Орловская, Брянская, Новосибирская, Омская, Курская и Тульская области, Татарстан и Кузбасс.

Рапс сегодня справедливо называют культурой будущего, поскольку он находит широкое применение в пищевой и косметической промышленности, фармацевтике и энергетике. Люди использовали рапс на протяжении тысячелетий, однако только в XXI веке его потенциал был по достоинству оценен. В России на данный момент выращивают 255 сортов и гибридов рапса, среди которых 147 относятся к яровому, а 108 — к озимому. Потребность в растительных маслах и высокобелковых кормах продолжает расти, что делает строительство нового завода в Кемеровской области логичным и оправданным шагом со стороны ГК «Русагро».

#новости #рекорд #татарстан #строительство завода #тульская область #кемеровская область #кузбасс #рапс #русагро
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