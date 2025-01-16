Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
На БАМе завершили расширение подходов к одной из главных развязок магистрали – станции Новый Ургал
В начале 2025 года специалисты компании «Бамстроймеханизация» завершили два крупных проекта по модернизации Восточного полигона, которые улучшили ключевые участки Байкало-Амурской магистрали, обеспечивающие связь между Транссибом и БАМом.

Специалисты компании «Бамстроймеханизация», работающие в дивизионе «Железные дороги» Нацпроектстроя, успешно завершили два значительных проекта в начале 2025 года в рамках второго этапа модернизации Восточного полигона. Эти работы затронули один из ключевых узлов Байкало-Амурской магистрали, открыв движение по вторым путям на участках Чемчуко – Мугуле и Буреинск – Новый Ургал.

Новый Ургал, часто называемый столицей Восточного БАМа, представляет собой важнейшую развилку, где железнодорожная линия Тында – Комсомольск-на-Амуре разделяется на две части. Основная ветка продолжает путь к Городу Юности, в то время как её южный отрезок извивается через Эльгу, Ушман и Тырму, достигая станции Известковая. Эта ветка образует перемычку длиной 374 км, соединяющую две главные транспортные артерии России — Транссиб и БАМ. Кроме того, от Нового Ургала уходит ветка в сторону Чегдомына.По информации, предоставленной пресс-службой РЖД, в ходе возведения вторых путей общей длиной 10 км на этих перегонах было переработано около 240 тыс. кубических метров грунта. Земляное полотно было поднято до 7 метров в высоту из-за заболоченности местности и возможных подтоплений. В рамках проекта также были созданы противоразмывные бермы, смонтированы три водопропускные трубы, уложены одиннадцать стрелочных переводов и сооружены два моста через водные преграды.

Участок Февральск – Новый Ургал длиной 287 км является одним из самых загруженных на Байкало-Амурской магистрали. Для увеличения пропускной способности линии с 25 до 40 пар поездов в сутки (что соответствует провозной способности до 52,7 млн тонн) в ходе реконструкции были построены двенадцать двухпутных вставок и уложены сплошные вторые пути на шести перегонах. Между тем, железная дорога Новый Ургал – Комсомольск-на-Амуре протяжённостью 495 км благодаря проведённым в рамках модернизации работам сейчас может перевезти 40 млн тонн грузов.

В целом, начиная с 2025 года, Восточный полигон сможет обрабатывать до 180 млн тонн грузов. Третий этап модернизации, официально начавшийся в прошлом году, предполагает увеличение этого показателя до 210 млн тонн к 2030 году и до 270 млн тонн к 2033 году. Одним из ключевых объектов, без которого невозможно осуществить намеченные планы, станет второй мост через реку Амур в районе Комсомольска, его строительство планируется завершить к концу 2032 года. В 1990-х годах объем грузоперевозок по маршруту Тайшет – Тында – Комсомольск-на-Амуре значительно упал по сравнению с советским временем. С момента открытия сквозного движения поездов по основной части БАМа в октябре 1984 года, магистраль оказалась на грани консервации — закрывались разъезды, демонтажу подвергались пути на станциях, а жители массово покидали населенные пункты вдоль линии.

Однако в последующие десять лет наблюдался стабильный рост. К 2009 году объем перевозок достиг 12 млн тонн в год. В начале 2010-х годов уже активно обсуждали необходимость строительства вторых путей на всём протяжении линии от Тайшета до Советской Гавани. Первый этап модернизации Восточного полигона проходил с 2013 по 2020 годы, и в 2018 году начались работы по второму этапу. В последние годы нагрузка на БАМ увеличилась ещё больше, следовательно, развитие этой магистрали становится более чем актуальным. Президент России Владимир Путин назвал БАМ стратегическим транспортным коридором не только для нашей страны, но и для международной экономики.

#ржд #строительство дорог #бам #комсомольск-на-амуре #восточный полигон #новый ургал #нацпроектстрой #буреинск #возрождение региона #чемчуко
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Выпущен защищенный смартфон Doogee S118 Pro с аккумулятором емкостью 10 800 мАч
1
Китай представил метод отслеживания и отключения спутников SpaceX Starlink
+
SSD емкостью 150 ТБ начнут массово производить в 2025 году
+
Российский лёгкий истребитель МиГ-35 модернизирован и испытан в боевых условиях
3
Видеокарты AMD Radeon RX 9070 уже поступают в зарубежные магазины
+
Страны Северной Африки получат российские истребители Су-57 и американские F-35
+
OnePlus выпустила январское обновление OxygenOS 2025 года
+
NVIDIA объяснила необычную конструкцию RTX 5090 со сквозными вентиляторами
3
В Nvidia раскрыли полный список игр, поддерживающих DLSS 4
+
Nvidia: генерация кадров и масштабирование потребуют обновленных инструментов бенчмаркинга
5
Tesla начала предлагать скидки на пикап Cybertruck
+
Компании Redmi, iQOO и Realme готовятся выпускать смартфоны с батареями ёмкостью до 7500 мАч
+
Опубликован список из 75 игр, которые получат поддержку NVIDIA DLSS 4 на новых видеокартах RTX 50
1
ВС РФ начали штурм шахты "Торецкая" и продвинулась в северо-западной части Торецка
+
Российские компании наращивают продажи принтеров и ноутбуков, медленно вытесняя крупные бренды
1
Робот-пылесос Roborock Qrevo MaxV доступен для приобретения с внушительной скидкой
+
В России отказались от модернизации самолёта Ту-214
+
Nvidia улучшила производительность видеокарт RTX 40-й серии с помощью технологии генерации кадров
+
Почему видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 будут медленными, но геймеры всё равно ничего не заметят
7
ВСУ могут попасть в районе Покровска в самое крупное окружение за все время проведения СВО
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Январь)
60
Если смысл от установки игровой сборки Windows 10, и почему лучше отказаться от тестов своего ПК
29
Сравнение памяти DDR2-800 и DDR3-1333 на примере интегрированной графики Intel GMA X4500
71
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z890 ACE
23
О проблемных видеокартах Biostar на примере Radeon RX 6500xt
23
Это все Xbox - оптимистичный взгляд на светлое будущее игровых консолей
8

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
06:40
Мечты окраинского свидомита и российского либероида удивительно совпадают - мыть сортиры и задницы заморским хозяевам, жить на пособие и/или заниматься низкоквалифицированным трудом. Зато нерабы, круж...
Глава МИД Литвы: «Если Киев попросит, то мы поможем и отправим свои войска на Украину»
Михаил Авраменко
06:34
Знаем мы их "острую реакцию" - много громкого визга и вони на весь мир.
Зеленский напоминает странам ЕС если те начнут переговоры с РФ, то будет «острая реакция» от Украины
Сергей Гончар
06:12
Куда ядра уменьшают, программно увеличивают fps, видеокарты должны дешеветь, потому как программы и разгон не так дорого стоят а производство видеокарт стало дешевле, а получается наоборот чем дешевле...
Nvidia: генерация кадров и масштабирование потребуют обновленных инструментов бенчмаркинга
Сергей Анатолич
06:10
Ну флаг в руки. Только про цены европейские не забудь. Они в 4 раза выше российских.
Глава МИД Литвы: «Если Киев попросит, то мы поможем и отправим свои войска на Украину»
FelsheR-zzzzz
06:02
Скупость это когда гавно в красивую обертку заворачивают и говорят что конфета.
О проблемных видеокартах Biostar на примере Radeon RX 6500xt
Дмитрий Стрюк
05:11
чего? это обычная очистка системы от старых версий компонентов. фактически обновлений. остаются только последние версии, соответственно последние обновления, которые включают все предыдущие, а не ваши...
Если смысл от установки игровой сборки Windows 10, и почему лучше отказаться от тестов своего ПК
Doomcreeper
05:04
Ну где же с жижей карты? Чот мне не нравятся видюхи которые на ssd дуют жаром
Google добавляет функцию «Predictive Back» для трехкнопочного режима навигации в Android 16
Johan_888
04:27
Больше половины "пэрэмоги" мультики из игр для слепых бабушек.
Операторов БПЛА ВСУ перевели в пехоту из-за фейкового видео о сбитии российских вертолётов
Johan_888
04:21
А чего он собственно ожидал? что жадный куртан отсыпет ему Х2FPS к 4090 за меньшие деньги?
RTX 5090D разочаровала обозревателя небольшим приростом производительности относительно RTX 4090
Дмитрий Васьков
04:00
+15% производительности за какие-то 300$ (1500-1200, или +22% к цене) Что тут думать? Надо брать! (ирония)
Geforce RTX 5080 демонстрирует 15% прироста производительности по сравнению с Geforce RTX 4080
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем