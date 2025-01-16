В начале 2025 года специалисты компании «Бамстроймеханизация» завершили два крупных проекта по модернизации Восточного полигона, которые улучшили ключевые участки Байкало-Амурской магистрали, обеспечивающие связь между Транссибом и БАМом.

Специалисты компании «Бамстроймеханизация», работающие в дивизионе «Железные дороги» Нацпроектстроя, успешно завершили два значительных проекта в начале 2025 года в рамках второго этапа модернизации Восточного полигона. Эти работы затронули один из ключевых узлов Байкало-Амурской магистрали, открыв движение по вторым путям на участках Чемчуко – Мугуле и Буреинск – Новый Ургал.

Новый Ургал, часто называемый столицей Восточного БАМа, представляет собой важнейшую развилку, где железнодорожная линия Тында – Комсомольск-на-Амуре разделяется на две части. Основная ветка продолжает путь к Городу Юности, в то время как её южный отрезок извивается через Эльгу, Ушман и Тырму, достигая станции Известковая. Эта ветка образует перемычку длиной 374 км, соединяющую две главные транспортные артерии России — Транссиб и БАМ. Кроме того, от Нового Ургала уходит ветка в сторону Чегдомына. По информации, предоставленной пресс-службой РЖД, в ходе возведения вторых путей общей длиной 10 км на этих перегонах было переработано около 240 тыс. кубических метров грунта. Земляное полотно было поднято до 7 метров в высоту из-за заболоченности местности и возможных подтоплений. В рамках проекта также были созданы противоразмывные бермы, смонтированы три водопропускные трубы, уложены одиннадцать стрелочных переводов и сооружены два моста через водные преграды.

Участок Февральск – Новый Ургал длиной 287 км является одним из самых загруженных на Байкало-Амурской магистрали. Для увеличения пропускной способности линии с 25 до 40 пар поездов в сутки (что соответствует провозной способности до 52,7 млн тонн) в ходе реконструкции были построены двенадцать двухпутных вставок и уложены сплошные вторые пути на шести перегонах. Между тем, железная дорога Новый Ургал – Комсомольск-на-Амуре протяжённостью 495 км благодаря проведённым в рамках модернизации работам сейчас может перевезти 40 млн тонн грузов.

В целом, начиная с 2025 года, Восточный полигон сможет обрабатывать до 180 млн тонн грузов. Третий этап модернизации, официально начавшийся в прошлом году, предполагает увеличение этого показателя до 210 млн тонн к 2030 году и до 270 млн тонн к 2033 году. Одним из ключевых объектов, без которого невозможно осуществить намеченные планы, станет второй мост через реку Амур в районе Комсомольска, его строительство планируется завершить к концу 2032 года. В 1990-х годах объем грузоперевозок по маршруту Тайшет – Тында – Комсомольск-на-Амуре значительно упал по сравнению с советским временем. С момента открытия сквозного движения поездов по основной части БАМа в октябре 1984 года, магистраль оказалась на грани консервации — закрывались разъезды, демонтажу подвергались пути на станциях, а жители массово покидали населенные пункты вдоль линии.

Однако в последующие десять лет наблюдался стабильный рост. К 2009 году объем перевозок достиг 12 млн тонн в год. В начале 2010-х годов уже активно обсуждали необходимость строительства вторых путей на всём протяжении линии от Тайшета до Советской Гавани. Первый этап модернизации Восточного полигона проходил с 2013 по 2020 годы, и в 2018 году начались работы по второму этапу. В последние годы нагрузка на БАМ увеличилась ещё больше, следовательно, развитие этой магистрали становится более чем актуальным. Президент России Владимир Путин назвал БАМ стратегическим транспортным коридором не только для нашей страны, но и для международной экономики.