Forbes: государству нет смысла забирать деньги со вкладов россиян, чтобы финансировать экономику, сообщила пресс-служба Банка России в Telegram-канале. «Это бессмыслица. Эти деньги и так уже работают в экономике», — заявил регулятор.

ЦБ России наконец-то высказался о слухах, касающихся возможной заморозки вкладов, назвав это решение совершенно недопустимым. По его мнению, такая идея является абсолютно абсурдной. Заморозка вкладов – это не только болезненное нарушение прав граждан и организаций на управление своими финансами, но и фактическое разрушение основ банковской системы, что, в свою очередь, подорвет финансовую стабильность страны. Банки функционируют благодаря привлечению свободных средств населения и компаний, что позволяет им выдавать кредиты заемщикам. В случае "заморозки" вкладов и ограничения прав граждан и бизнеса на распоряжение своими деньгами, банки потеряют доверие клиентов. Это, конечно же, поставит под сомнение их способность кредитовать экономику, что абсолютно недопустимо в рамках любой рыночной экономики, где кредитование является важнейшей частью финансовой системы. Тем не менее, у регулятора проявляются определенные трудности с выражением своих мыслей. Основной акцент в его заявлении сделан на нарушении "прав граждан" — желание отправить нас в риторику либеральных 90-х, которая сегодня воспринимается весьма скептически, а также на важность кредитования экономики. В настоящее время основными барьерами для этого являются административные ограничениями на выдачу кредитов (что кажется разумным) и уровень ключевой ставки, который достиг беспрецедентных высот (что нельзя назвать правильным).

Таким образом, связь между абстрактными "правами граждан" и кредитованием экономики выглядит довольно неясной.

Дело заключается в другой проблеме. Ряд экспертов недавно описывали, почему идея заморозки вкладов абсурдна и эти слухи возникли на фоне высоких процентов, которые банки предлагают по депозитам. Однако их капитальная достаточность остается на приемлемом уровне, и риск "банковского краха" даже теоретически не предвидится, особенно для 20 крупнейших банков.

Тем не менее, наблюдается тенденция к снижению ставок по депозитам. Эксперты уже несколько раз предупреждали об этом, и процесс уже начался. Девять из двадцати крупнейших банков в конце декабря — начале января снизили ставки по вкладам на шестимесячный срок в среднем на 1%. Лидером этого процесса стал "Т–Банк", который снизил ставки сразу на 2,9%. Эта тенденция будет только усиливаться. Период высокодоходных депозитов, похоже, подходит к своему завершению.