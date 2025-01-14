Дорога соединит Окино-Ключевское месторождение бурых углей с основной сетью РЖД. Проект, реализуется в рамках территории опережающего развития «Бурятия». Строительство дороги, стоимость которого составляет 13 миллиардов рублей, должно завершиться к 2028 году и позволит увеличить добычу угля на месторождении с 2,7 до 3,5 миллиона тонн в год.

На юге Восточной Сибири планируется строительство новой железной дороги протяженностью около 80 километров к 2028 году. Эта новость стала известна в январе 2025 года. Инициатором данного проекта выступает компания ООО «Угольный разрез», являющаяся дочерним предприятием ОАО «Интер РАО». Она получила статус резидента территории опережающего развития «Бурятия» и занимается разработкой Окино-Ключевского месторождения бурых углей, запасы которого составляют 66 миллионов тонн. Строящаяся дорога соединит это месторождение с основной сетью РЖД через станцию Харанхой на линии Улан-Удэ — Наушки. В настоящее время уголь транспортируется к железной дороге автотранспортом, после чего перегружается на поезда. Затем уголь отправляется на Гусиноозерскую ГРЭС, которая обеспечивает электроэнергией как Бурятию, так и соседние регионы, а также часть Монголии.

Гусиноозерская тепловая электростанция начала свою работу в 1976 году и сегодня включает шесть энергоблоков, три из которых прошли модернизацию. Обновленный блок №2 был запущен в январе 2024 года, благодаря чему мощность станции достигла 1,24 ГВт. В будущем планируется строительство новых энергоблоков на этой электростанции.

Кроме того, планируется увеличить добычу угля на Окино-Ключевском месторождении на 30% — с 2,7 до 3,5 миллиона тонн. Однако необходимость перевозки таких объемов угля требует новой инфраструктуры. Именно для этой цели и будет построена новая железная дорога, а также углепогрузочная станция на разрезе. Ожидаемая стоимость строительства проекта составляет 13 миллиардов рублей, при этом планируется ежедневно отправлять два-три состава по 47 вагонов.

На данный момент окончательная трассировка и проект в целом еще не представлены, но есть вероятность, что железнодорожная ветка будет проложена вдоль существующей автодороги. Одним из главных конструктивных объектов станет мост через реку Чикой. Некоторые эксперты предполагают, что было бы целесообразно провести железнодорожную ветку напрямую от месторождения до Гусиноозерской ГРЭС, возможно, между руслами рек Хилок и Селенга.

Однако это потребовало бы строительства более чем 100 км дороги с нуля, что подразумевает значительные инвестиции. Тем не менее, такое решение могло бы обеспечить независимость от РЖД, так как поезда от станции Харанхой следуют по железной дороге, которая связывает Россию и Монголию. Позволило бы это избежать «бутылочного горлышка», поскольку в последние годы нагрузка на эту линию значительно возросла. Крупнейшим подобным проектом в стране, реализуемым частным инвестором, является строительство Тихоокеанской железной дороги, предназначенной в основном для перевозки угля от Эльгинского месторождения до нового порта на Охотском море, откуда уголь будет отправляться на суда в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Эта линия протяженностью около 530 км (с учетом разъездов и станций — 626 км) уже принимает первые составы: в ноябре 2024 года прошел первый состав из 20 полувагонов. Полностью проект планируется ввести в эксплуатацию в текущем году, и на данном маршруте будет курсировать до 18 пар поездов в сутки. Стоимость строительства оценена почти в 150 миллиардов рублей, и за 2,5 года проект подорожал примерно в 1,5 раза.