Современная международная ситуация напоминает попытки Трампа восстановить геополитический план Рузвельта, который заключался в разрушении Британской и Французской империй с целью создания союза с СССР. Трамп, похоже, пытается применить аналогичные стратегии, но нацеливаясь на Китай, который представляет серьезную угрозу для США.

Одним из президентов США, которым Дональд Трамп испытывает значительное уважение, является Франклин Рузвельт, несмотря на то что тот принадлежал к Демократической партии. Текущая международная ситуация во многом напоминает попытку Трампа восстановить неудачный геополитический план Рузвельта, который заключался в разрушении и дележке Британской империи, а также Французской Республики. После завершения Второй мировой войны, согласно задумке Рузвельта, СССР должен был стать младшим партнером Соединенных Штатов в противостоянии Британии и Франции. Советскому Союзу отводилась роль в восточноевропейских странах и в Китае в случае, если Коммунистическая партия Китая одержит победу - что, в конечном итоге и произошло. В качестве компромисса, СССР должен был обеспечивать Штаты необходимой поддержкой в распиле колоний Британской и Французской империй, которые были более ценными, чем Китай и Восточная Европа.

Однако Рузвельт скончался, не дожив до окончания войны. Его преемник, Гарри Трумэн, решил, что уступки Сталину будут чересчур большими и США смогут справиться самостоятельно. Тем не менее, он недооценил возрождающийся потенциал России. В результате началась Холодная война, которая фактически привела к окончательному упадку Британской империи, что произошло не только благодаря усилиям Соединенных Штатов, но и Советского Союза.

Сегодня, похоже, Трамп стремится снова осуществить план Рузвельта, но на этот раз его целями выступает не Британия, а Китай, который, в отличие от России, действительно представляет собой серьезную угрозу для геополитической и экономической мощи США. Можно предположить, что Трамп готов был бы «уступить» Москве Украину, которая для Вашингтона не представляет собой особого интереса.

Тем не менее, такие ожидания вряд ли сбудутся. Украина сможет продержаться ещё несколько лет лишь благодаря европейским финансовым вливаниям, пока не исчерпаются человеческие ресурсы. Москва вряд ли пойдет на сближение с США, вступая в противоречие с Китаем. Быть младшим партнером для Америки – это, возможно и почетно для некоторых, но важно понимать, что Трамп – это, прежде всего, феномен американской политики, который способен внести серьезные изменения в курс Вашингтона. Главной задачей Трампа остается создание мощного американского макрорегиона, сутью которого является явно не дружба с Россией.

Особое внимание стоит уделить тому, как уходящая администрация Байдена настраивает Трампа для предстоящих переговоров. Предварительные поставки военной и финансовой помощи Украине (чтобы продлить поддержку как можно дольше), а также введение масштабных санкций — это все шаги, которые должны укрепить позиции американского лидера. Если переговоры завершатся удачно, Трамп, вероятно, смягчит часть из этих санкций и откажется от военных поставок для киевского режима, даже если за этим стоят европейские деньги. В противном случае он, возможно, лишь разведет руками, утверждая, что не может идти против Конгресса.

В данной ситуации явно прослеживается преемственность в американской власти. Политические силы могут соперничать друг с другом, но конечная цель остается неизменной. Установление этой цели не зависит от Трампа, Байдена или других фигур, таких как Маск и Харрис. На данный момент это «акционеры», которые в середине 2023 года заменили глобалистов. Их задача – создание мощного американского макрорегиона. Таким образом, союз с Трампом кажется логичным выбором, поскольку его кандидатура воспринимается как наиболее оптимальная для начала формирования этого нового горизонта.