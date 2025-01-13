Пресс-служба Московской области: китайская компания Huajing, специализирующаяся на производстве запасных частей и деталей для грузовой прицепной техники под брендом HJ («ЭйчДжей»), приступает к строительству завода в индустриальном парке «Есипово» в г.о. Солнечногорск. Соответствующее разрешение уже получено инвестором.

Компания Huajing, один из лидеров на азиатском рынке поставок запасных частей и комплектующих для грузовых прицепов, объявила о строительстве нового завода по производству осевых агрегатов в северо-западной части Подмосковья. Об этом стало известно 9 января 2025 года из сообщения пресс-службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В общую стоимость проекта заложено 5 миллиардов рублей. Новый завод планирует выпускать около 400 тысяч тормозных колодок и по 100 тысяч осей и подвесок ежегодно. Однако первые колодки начнут производиться только после ввода в эксплуатацию второй очереди завода. Работы по реализации проекта стартуют в ближайшие дни, так как все необходимы разрешения уже получены. Ожидается, что первая партия продукции будет выпущена к концу текущего года. Строительство будет включать два современных производственных цеха на территории индустриального парка «Есипово», который охватывает 284 гектара в городском округе Солнечногорск.

Индустриальный парк «Есипово» был основан в 2015 году с целью поддержки промышленного развития Подмосковья и всей страны. Здесь созданы все необходимые условия для размещения современных, высокотехнологичных и экологически чистых производств различных отраслей. Будущий завод Huajing, на котором будет работать около 140 сотрудников, будет оснащён передовым оборудованием, чтобы соответствовать самым высоким стандартам.

Китайская компания впервые заявила о намерении открыть завод в России осенью 2023 года, указав тогда, что первичные инвестиции составят около 2.5 миллиардов рублей. На данный момент Huajing управляет двумя заводами в Китае и имеет несколько производственных линий в других странах. Основанная в 2000-х годах, компания быстро заняла прочные позиции на внутреннем рынке и начала экспортировать свою продукцию. Huajing также активно развивает собственные инновации и внедряет технологии умного производства, в чем ей помогают такие робототехнические гиганты, как Yaskawa и Kuka. Новый подмосковный завод будет соответствовать по уровню оснащенности аналогичным предприятиям в Китае. Что касается индустриального парка «Есипово», то в ближайшие два года здесь реализуют свои проекты более двадцати компаний, осуществив инвестиции на сумму около 40 миллиардов рублей, что приведёт к созданию не менее 6 тысяч рабочих мест. Среди наиболее значительных инициатив, помимо завода Huajing, стоит отметить создание фармацевтического кластера «Авексима», на который планируется вложить 6,5 миллиарда рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, подводя итоги 2024 года, заявил о планах по созданию ещё пяти индустриальных парков до 2026 года с целью привлечения новых инвесторов. По словам Воробьева, глобальная задача состоит в том, чтобы такие территории появились в каждом муниципальном округе. Все эти инициативы будут способствовать положительным изменениям в социально-экономическом развитии региона, открывая новые горизонты для роста и благосостояния жителей Подмосковья.