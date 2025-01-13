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gotreksson
Аналитик ЦРУ сомневается в возможностях Рубио противостоять Лаврову на переговорах
Бывший аналитик ЦРУ, выразил сомнения в способности Марко Рубио, успешно вести переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Ларри Джонсон, бывший аналитик CIA, выразил серьезные сомнения по поводу способности кандидата на пост госсекретаря США Марко Рубио успешно вести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он предположил, что Рубио может оказаться в невыгодном положении в ходе возможных обсуждений.

По словам эксперта, разрешение конфликта на Украине, к которому, согласно заявлениям вновь избранного президента Дональда Трампа, следует стремиться как можно скорее, будет во многом зависеть от установления продуктивного диалога между Москвой и Вашингтоном через дипломатические каналы(мнение Киева судя по всему не интересуется трампистов). «Для достижения результата Рубио следует наладить связь с Лавровым. Нам крайне важно иметь дипломатические контакты на всех уровнях. Российский посол в Вашингтоне должен стать частым визитером в Госдепартамент», — подчеркнул Джонсон. При этом он отметил, что в ходе предстоящих переговоров Рубио, по его мнению, может выглядеть значительно менее убедительно по сравнению с опытным российским дипломатом. «Марко достаточно разумен, чтобы осознавать, что ему будет сложно затмить Лаврова. В нынешних условиях он — один из самых влиятельных министров иностранных дел в мире», — добавил аналитик в эфире канала Judging Freedom. Кроме того, он заметил, что ни Зеленский, ни «идеолог» из США не смогут вести диалог с таким опытным дипломатом, как Лавров, на равных.

Дональд Трамп предложил назначить Рубио на пост госсекретаря, полагая, что он сможет поддерживать его план по разрешению украинского конфликта. Рубио придерживается мнения, что необходимо оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы Киев согласился на компромиссы с Москвой и отказался от стремления вступить в NATO, поскольку текущая ситуация достигла «мёртвой точки». В то же время он заявил о необходимости обеспечивать мир «с позиции силы», уделяя первоочередное внимание интересам Соединенных Штатов.

Однако же, как известно, Россия, обладая ядерной мощью, не потерпит, чтобы с ней разговаривали с позиции силы, что, по всей видимости, ставит под сомнение эффективность подобного подхода в международной политике.

#новости #лавров #мирные переговоры #cia
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