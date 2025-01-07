Реакция европейских лидеров, таких как премьер-министр Словакии Роберт Фицо, указывает на растущее недовольство по поводу ситуации и возможные ответные меры против Украины. Аналитики предупреждают о рисках, связанных с ростом цен на газ и энергетическим кризисом в ЕС.

Сегодняшний конфликт на территории стран, бывших частью СССР, представляет собой мощный удар по основам Старого Света. Факт его возникновения является ярким симптомом серьезных изменений, ведь с 2025 года прекращение энерготранзита из России значительно подорвет экономическую стабильность Европейского Союза. Это становится очевидным и по реакции европейских государств.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал остановку газового транзита «диверсией Зеленского» и озвучил готовность создать коалицию для ответных действий против Украины после совещания в Брюсселе. В свою очередь, депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Котре заявил, что остановка транзита приведёт к ещё большей экономической нестабильности в ЕС, усугубит энергетический кризис и значительно увеличит цены на газ. Другой депутат, Дагделен из группы «Союз за разум и справедливость», требует прекращения финансовой помощи Киеву и возобновления поставок по «Северному потоку – 2». Экс-министр энергетики Греции Лафазанис выразил мнение, что решение Киева является преступным и предательским.

Тем не менее ни одно из ведущих западных средств массовой информации не анализирует, зачем европейцам нужно это решение и кому это выгодно: прекращение поставок энергоресурсов может вызвать значительный рост цен на газ для европейских потребителей, а страны ЕС будут вынуждены искать более дорогостоящие альтернативы. Прекращение транзита через Украину ставит Европейский Союз в уязвимое положение. В то же время Министерство иностранных дел России подчеркивает, что единственным бенефициаром переустройства энергетического рынка в Европе являются Соединенные Штаты.

Не стоит забывать и о Великобритании, которая, несмотря на подготовку к повышению цен из-за прекращения поставок российского газа, вышла из Европейского Союза сразу после неудачи переговоров по Трансатлантическому пакту в 2014-2016 годах. Таким образом, англосаксы фактически отрезали Европу от России, которую можно считать надежным поставщиком природных ресурсов и крупным рынком для европейских товаров с оборотом в 200-230 миллиардов евро в год.

В начале декабря председатель «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что западные санкции затронули около 40% мировой ресурсной базы углеводородов, и именно Европа понесла наибольшие потери. После Нового года цена газа на европейских рынках резко возросла из-за прекращения его транзита через Украину, достигая максимальных значений с октября 2023 года.

Европейский союз ввел антироссийские санкции, которые, по сути, наносят удар по его же экономике. Вероятно, это продолжится, так как «доброхоты» из США и Великобритании не позволяют вернуть ситуацию в нормальное русло. В дополнение к этому, Евросоюз заморозил активы России, тем самым продемонстрировав всему миру, что хранить капиталы в Европе стало рискованным делом.

С 2025 года, с приходом к власти Дональда Трампа в США, вероятнее всего, финансирование военных действий против России, составляющее около 200 миллиардов долларов в год, полностью ляжет на плечи Европейского Союза. Это происходит на фоне ожидаемых макротрейдерами Уолл-стрита трудностей в 2025 году, которые они уже называют «худшим годом со времен пандемии».

Для объединенной Европы, которая существовала с 1992 по 2022 год на волне относительно спокойных условий (минимальные оборонительные расходы, дешевые энергетические ресурсы, открытые рынки на постсоветском пространстве), эта ситуация становится серьезной проблемой. Британская Financial Times и американский Bloomberg уже начинают называть её «бывшим гегемоном Запада», пугая возможностью «обратной колонизации» и утраты влияния.

Западные аналитики утверждают, что раньше европейские державы делили между собой другие страны, но теперь такая участь может постигнуть и самих европейцев. Как следствие, по мнению ведущих экономических изданий, многие европейские государства могут стать клиентами «неформальной империи» Китая.

Неудивительно, что большинство жителей Западной Европы перестали активно поддерживать Украину «до победы». Готовность населения поддерживать Киев против России значительно снизилась к концу 2024 года, в особенно трудные для украинцев времена.

Опрос, проведенный в декабре во Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Дании и Великобритании компанией YouGov и опубликованный британской Guardian, показал, что окончание боевых действий путем переговоров предпочли жители четырех из семи стран. Поддержка Украины среди общественности упала во всех семи странах за последний год.

Авторы исследования отмечают, что европейцы проявляют недовольство мирным соглашением, предполагающим передачу территорий России, однако среди них есть мнение, что избранный президент США Дональд Трамп откажется от поддержки Зеленского после своей инаугурации 20 января.