Китай открыл крупнейшую в мире гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) в Фэннине с мощностью 3,6 ГВт, способную генерировать до 6,61 миллиарда кВт*ч в год, что соответствует потреблению 1,8 миллиона домохозяйств. Проект стоимостью 2,6 миллиарда долларов был завершён в августе 2024 года и является важным шагом к снижению углекислого газа на 1,2 миллиона тонн.

Мощность новой гидроаккумулирующей электростанции – 3,6 ГВт. Ее годовая выработка электроэнергии может достигать 6,61 миллиарда кВт*ч, что соответствует потреблению приблизительно 1,8 миллиона домохозяйств. Это количество энергии эквивалентно сжиганию почти 500 тысяч тонн условного топлива, что делает запуск крупнейшей в мире ГАЭС (Фэннин) важным шагом к сокращению выбросов углекислого газа на уровне 1,2 миллиона тонн в атмосферу. Проект стоимостью 2,6 миллиарда долларов был реализован на севере Китая, в городе Чэндэ провинции Хэбэй. Ввод в эксплуатацию последнего из двенадцати турбоагрегатов, каждый мощностью 300 МВт, состоялся в августе 2024 года, а в конце того же года станция была официально сдана в эксплуатацию, как сообщили СМИ, включая агентство «Синьхуа». Строительство объекта на реке Луанхэ началось еще летом 2013 года, а концепция проекта была представлена за семь лет до этого события. Проектирование и реализация были разделены на два этапа, причем первая очередь была завершена в 2021 году. Реализация данного мегапроекта представляет собой значимый шаг в стремлении Китая к достижению углеродной нейтральности к 2060 году. В области гидроаккумулирующих мощностей уже в 2023 году Китай превысил отметку в 50 ГВт, а в ближайшие пять лет правительство планирует достичь уровня в 100 ГВт.

Китай остается безусловным лидером в этом сегменте, а также по количеству установленных ветряных и солнечных электростанций с общей мощностью 1,2 тысячи ГВт. Гидроаккумулирующие электростанции также играют ключевую роль в стабилизации выработки возобновляемых источников энергии, поскольку позволяют оперативно компенсировать потери мощности с помощью быстрой активации резервных мощностей.

Как отмечают эксперты, данные гидроаккумулирующие станции оснащены специализированными насосами. Эти насосы способны поднимать воду обратно в хранилище в моменты излишков электроэнергии в сети, тем самым аккумулируя запасы электричества. Когда нагрузки сети достигают пика, эта накопленная потенциальная энергия конвертируется в электрическую. В условиях растущего промышленного производства и развития возобновляемой энергетики, строительство ГАЭС становится особенно актуальным для Китая, поскольку это позволит сделать энергосистему страны более гибкой и устойчивой. По мнению экспертов, в мире насчитывается 35 стран, использующих подобные гидроаккумулирующие станции, в том числе Россия.

В России функционирует три гидроаккумулирующие электростанции. Первая из них, Кубанская ГАЭС, была запущена еще в 1968 году и используется для регулирования водных ресурсов Большого Ставропольского канала. Зеленчукская ГАЭС, расположенная в Карачаево-Черкесии, была возведена с 2010 по 2016 годы и успешно справляется с пиковыми нагрузками в Объединенной энергосистеме Юга России.

Строительство Загорской ГАЭС, которое началось еще в 1980 году на реке Кунье в Подмосковье, продолжается до сих пор. Первую очередь, состоящую из шести гидроагрегатов, ввели только в 2000 году с мощностью 1,2 ГВт. В 2007 году начались работы по второму этапу (840 МВт), которые должны были завершиться через семь лет. Однако в 2013 году произошел обвал грунта, что привело к затоплению части котлована и повреждению машинного зала. В 2017 году Загорская ГАЭС-2 была временно законсервирована, а в 2019 году начались работы по выравниванию здания. Ожидается, что ввод второй очереди состоится в 2028 году.

В 2022 году в Минэнерго России было озвучено, что стране необходимо достигнуть 5 ГВт мощностей гидроаккумулирующих электростанций. Однако соответствующие проекты в ближайшие годы не запланированы. Как считают эксперты, достичь обозначенных показателей вряд ли удастся раньше 2035 года.