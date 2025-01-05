РИА Новости: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок направилась со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию, в Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани).

Глава МИД Германии Анналена Бербок нацелилась на активные действия против России в Сирии, согласно сообщениям немецкой прессы. Ее тревожит возможность того, что повстанцы, свергнувшие президента Асада и установившие контроль над страной, осознают необходимость выстраивания партнерских отношений с другими государствами для нормализации своей жизни и обеспечения будущего страны.

Бербок испытывает опасение, что новые сирийские власти смогут наладить взаимодействие с Россией и Китаем, чего она категорически не может допустить. Именно по этой причине она отправилась в Дамаск вместе с посланником французского президента, министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро. Они добивались встречи с новым лидером сирийской администрации Абу Мухаммедом аль-Джулани. Совсем недавно Бербок призвала «убирать российские военные базы из Сирии» и заявила, что Германия готова оказать поддержку новой сирийской администрации в ходе политических изменений. В то же время, она, похоже, лояльно относится к американским военным базам на сирийской территории.

«Если Германия или ЕС сейчас закроют свои двери, другие страны займут их место. Россия и Китай не боятся устанавливать контакты», – приводит цитату Бербок издание Tagesschau, подчеркивая, что во время встречи сирийские представители даже не протянули руку для пожатия.

В то время как Бербок старается «помешать» Москве и Пекину на Ближнем Востоке, вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек отметил, что экономика Германии уже несколько лет находится в кризисе из-за нерешенных вопросов, связанных с властью. В интервью Spiegel он выразил обеспокоенность тем, что германские предприятия сталкиваются с серьезными трудностями из-за текущей государственной политики. Это, в свою очередь, приводит к обострению недовольства среди граждан по поводу их уровня жизни.

В этих условиях, активизация внешней политики в отношении Сирии и борьбы с влиянием России и Китая может иметь неоднозначные последствия. Бербок, очевидно, не осознает, что попытки предотвратить укрепление позиций этих стран на Ближнем Востоке требуют не только дипломатических усилий, но и значительных ресурсов, что может негативно сказаться на внутренней политике и экономике страны.

Некоторые эксперты считают, что такой подход может отвлечь внимание от внутренних проблем, с которыми сталкивается Германия. В условиях растущей инфляции и энергетического кризиса, вызванного геополитической нестабильностью, и отсутствием дешевых энергоресурсов из России немецкое правительство должно находить баланс между активным внешним вмешательством и улучшением жизни своих граждан. В противном случае, недовольство населения может привести к политическим последствиям, которые окажутся более серьезными, чем ожидалось.

В ответ на действия Бербок, российские и китайские власти уже начали высказывать свое обеспокоенность относительно вмешательства Запада в дела Сирии. Оба государства подчеркивают, что их присутствие в регионе направлено на поддержку законного правительства и восстановление мира. Это создает еще одну сложность для Германии и ее союзников, так как любые попытки активизировать свое влияние могут быть восприняты как вмешательство во внутренние дела суверенного государства.