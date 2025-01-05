В 2024 году российский рынок новых автомобилей оказался в центре внимания благодаря впечатляющим темпам роста продаж, которые достигли 1,836 миллиона единиц, что на 39% больше, чем в предыдущем году. Эти данные, представленные Минпромторгом, подчеркивают динамику и изменения, происходящие в различных сегментах автомобильной отрасли.

В 2024 году, согласно предварительным данным Минпромторга, продажи новых автомобилей в России достигли 1,836 миллиона единиц, что на 39% больше, чем в предыдущем году. По различным сегментам рынка наблюдаются следующие изменения:

Легковые автомобили: 1,554 миллиона (+47% в годовом исчислении)

Легкие коммерческие автомобили (LCV): 140,3 тысячи (+34% в годовом исчислении)

Грузовые автомобили: 121,6 тысячи (-13% в годовом исчислении)

Автобусы: 20,6 тысячи (+16% в годовом исчислении)

Начальные прогнозы по продажам легковых автомобилей колебались в диапазоне 1,2-1,3 миллиона единиц. Однако благодаря стабильному росту реальных доходов граждан удалось значительно превысить эти ожидания. Следует отметить, что продажи могли бы увеличиться еще больше, однако на это повлияли такие факторы, как резкий рост утилизационного сбора, девальвация рубля и рост ключевой процентной ставки до практически критических уровней. К сожалению, отечественные производители не в состоянии в полной мере удовлетворить внутренний спрос, что привело к тому, что основной прирост пришелся на автомобили китайского производства.

Что касается легких коммерческих автомобилей, то здесь рынок рос с низкой базы 2023 года, и это является единственным сегментом, который российские компании покрывают на 80-90%. Причина, по которой китайские производители неактивно представлены в этой категории, остается загадкой. В 2024 году заметно увеличилось производство таких компаний, как ГАЗ и Соллерс, а АвтоВАЗ вновь наладил выпуск модели Lada Largus.

Ситуация на рынке грузовых автомобилей выглядит более тревожно. Во-первых, этот сегмент уже на 75% переходит к китайским производителям. Даже при значительных усилиях КАМАЗа с 2022 года компании удается занять лишь около 20% рынка, не говоря уже о других серьезных участниках. Хотя проектные инициативы по улучшению ситуации имеются, их перспективы пока остаются неясными. Во-вторых, сокращение рынка грузовых автомобилей указывает на замедление темпов экономического роста. Текущая жесткая денежно-кредитная политика уже начинает давать свои плоды, и указывая на "перегрев", зафиксированный ранее. Ожидается, что в 2025 году эти тенденции продолжатся.

В целом, столь внушительный годовой прирост (+39%) стал возможен благодаря высоким продажам в первых трех кварталах. Однако к концу года мы наблюдали резкое замедление: окончательные данные за декабрь еще не опубликованы, но уже сейчас видно, что по сравнению с декабрем 2023 года произойдет спад. В связи с этим, 2025 год для автомобильной отрасли, вероятно, окажется непростым.