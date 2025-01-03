В Москве планируется строительство новых небоскребов на Кутузовском проспекте, общей площадью 335 тысяч квадратных метров. Комплекс будет включать квартиры, офисы, рестораны, магазины и детский клуб. Новые здания будут возведены на месте бывшей карандашной фабрики «Сакко и Ванцетти» и превзойдут высоту гостиницы «Украина» на 50 метров.

В ближайшее время в Москве ожидается появление новых небоскребов, которые призваны кардинально преобразить облик Кутузовского проспекта. Эти здания общей площадью 335 тысяч квадратных метров будут включать в себя квартиры, офисные помещения, рестораны, магазины, а также детский клуб. Концепция нового архитектурного комплекса была представлена в декабре 2024 года. За год до этого проект уже получил одобрение столичных властей, что создало хорошие перспективы для его реализации.

Строительство намечено на территории, расположенной за гостиницей «Украина», открытой в середине 1950-х годов, высота которой составляет 206 метров. Ожидается, что новые небоскребы превзойдут эту сталинскую высотку почти на 50 метров. Предстоит освоить участок, где когда-то находилась известная карандашная фабрика «Сакко и Ванцетти», основанная еще в 1925 году. Карандашная фабрика, первоначально полученная в концессию Хаммером, существовала в Москве многие годы. В советское время ей было присвоено новое имя и она стала известна как фабрика имени Сакко и Ванцетти. Продукция этого завода была популярна по всей стране, однако после распада СССР предприятие столкнулось с серьезными трудностями. Последняя партия карандашей вышла с конвейера в 2003 году и вскоре все здания были снесены. В свое время компания «Роснефть» планировала построить на этом месте свою штаб-квартиру, но затем отказалась от этой идеи.

Теперь, на месте старой фабрики, задумано создание высотного комплекса. Однако эта идея вызвала неоднозначную реакцию. После представления концепции некоторые пользователи социальных сетей выразили недовольство, утверждая, что новые небоскребы, напоминающие арабскую архитектуру, могут испортить исторический облик района. Тем не менее, не все разделяют эту точку зрения.

Ведущий эксперт агентства недвижимости «Этажи» Иван Золотарев поделился своим мнением:

— Я считаю, что небоскребы — это перспективное направление для развития города. Они привносят в городской ландшафт новые формы и идеи. Особенно это касается северо-западной части города, которая активно развивается в духе концепции Москва-Сити. На этих территориях уже возведено немало высотных зданий и я полагаю, что новые башни, которые будут выглядеть как паруса, не будут выделяться на фоне остальных зданий и не нарушат общего архитектурного контекста.

Хотя, безусловно, у этого жилого комплекса и высоких зданий в целом есть свои противники. Тем не менее, при соблюдении грамотного зонирования они смогут гармонично вписаться в городскую среду. Кроме того, такие проекты обязательно проходят этап согласования с правительством Москвы, что делает их реализацию возможной лишь с получением необходимого одобрения.

На сегодняшний день, согласно данным Совета по высоким зданиям и городской среде (CTBUH), в Москве насчитывается 52 небоскреба, высота которых превышает 150 метров. В числе этих объектов 15 зданий достигают высоты более 250 метров, при этом самым высоким остается комплекс «Федерация», одна из башен которого возвышается на 374 метра и включает 95 этажей.