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gotreksson
В конце 2024 года года на БАМе и Транссибе был введён ряд ключевых объектов
За последние шесть лет построено около 800 километров новых путей и более 550 искусственных сооружений. Модернизация позволила увеличить ежегодный транзит грузов до 180 миллионов тонн.

В конце 2024 года года на БАМе и Транссибе был введён ряд ключевых объектов, направленных на существенное увеличение пропускной способности железнодорожного транспорта в сторону Тихоокеанских портов. В рамках второго этапа модернизации Восточного полигона за последние шесть лет было построено примерно 800 километров новых путей и свыше 550 искусственных сооружений. Также смонтировали не менее 350 километров контактной сети, проложили 4,5 тысячи километров линий для управления движением, а также отсыпали около 17 миллионов кубических метров земляного полотна. Эти масштабные улучшения позволят увеличить ежегодный транзит грузов через БАМ и Транссиб до 180 миллионов тонн. В декабре, несмотря на сложные погодные условия, отечественные специалисты успешно завершили работы на перегонах Высокогорная – Датта, который проходит через Сихотэ-Алиньский хребет. Это завершение открыло двухпутное движение и позволило ликвидировать разъезд Дакка. Первая очередь была сдана в конце 2023 года, тогда работы велись на участке Датта – Дакка. В 2024 году продолжались работы между станцией Высокогорная и разъездом Дакка, где было уложено 7,6 километра дополнительного пути, построены два моста и смонтировано семь водопропускных труб для тяжеловесных составов. Объём земляных работ составил более 200 тысяч кубических метров. Параллельно продолжаются работы по электрификации линии Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань: с начала года (по данным на середину декабря) было установлено 12,7 тысячи опор контактной сети.

В Забайкалье на линии Таксимо – Новая Чара также были добавлены двухпутные вставки на участках Куандинский – Таку и Сюльбан – Наледный. На завершающем этапе строительства новых объектов работы проводились даже в тридцатиградусный мороз. Здесь было уложено около 10 километров новых путей и четыре стрелочных перевода, построено четыре моста, проложено две водопропускные трубы и установлено 65 километров автоблокировки и связи. В Амурской области, на участке Вельбеткан – Олекма, было уложено 9 километров пути, установлены девять стрелочных переводов и построено четыре моста.

В Иркутской области на перегоне Ния – Таковка линии Лена – Таксимо почти завершили строительство второго пути протяжённостью 11 километров, установили три стрелочных перевода и проложили 54 километра новых линий связи. Как и на других упомянутых участках, железная дорога здесь проходит по территории с глубоким сезонным промерзанием грунтов, что объясняет наличие большого количества мостов и водопропускных труб — в данном случае три моста и восемь труб.

На южном участке Транссиба в Красноярском крае специалисты дивизиона «Железные дороги» Нацпроектстроя завершили строительство вторых путей общей протяжённостью около 30 километров на участках Унерчик – Козыла и Козыла – Ирбейская линии Абакан – Тайшет. Объём земляных работ составил 470 тысяч кубических метров. Для того чтобы обеспечить пересечение водных преград, было построено семь мостов, смонтировано 23 водопропускные трубы, а также реконструирована существующая инфраструктура, включая 36 километров контактной сети.

В последний месяц года на стыке Транссиба и БАМа на перегоне Волочаевка-1 — пост Тунгусский была построена разноуровневая развязка, которая позволит поездам двигаться по этому участку без остановок. В рамках проекта был возведён мост длиной более 100 метров, а также уложено 4 километра нового пути. В общей сложности было переработано 420 тысяч кубических метров грунта, при этом земляное полотно подняли на высоту 12 метров.Отметим, что общая протяжённость Байкало-Амурской железнодорожной магистрали составляет 4,3 тысячи километров. В 2024 году страна отмечает 50-летие начала строительства БАМа. Хотя история этого проекта восходит к XIX веку, когда выбиралась трассировка Великого Сибирского пути, реализация задуманного тогда оказалась невозможной с точки зрения техники.

Однако спустя десятилетия, когда уже функционировал Транссиб, возник вопрос о строительстве дублера. 13 апреля 1932 года было объявлено о начале проекта Байкало-Амурской железной дороги. Однако из-за войны работы были прерваны, а последующие попытки возобновления также не имели успеха до 1974 года, когда строительство возобновилось по нескольким направлениям. БАМ был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.

Изначально планировалось завершить этот грандиозный проект за десять лет, но формальная «золотая» стыковка состоялась лишь в 1984 году на разъезде Балбухта в Читинской области. Через пять лет БАМ был принят в постоянную эксплуатацию, и, хотя полное завершение кампании можно считать 2003 годом, когда был достроен Северомуйский тоннель, сегодня магистраль снова усиливается. В последние годы её значение возросло на фоне резкого увеличения торговли с Восточной Азией, и ожидается, что к 2035 году пропускная способность БАМа и Транссиба достигнет 270 миллионов тонн.

#новости #инфраструктура #модернизация #бам #транссиб #инженерия #мосты #восточный полигон #стройка века #50летбаму
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