В городском округе Воскресенск завершилось строительство первого из пятерки завода, который займется энергоутилизацией отходов. Новый завод готов принимать и перерабатывать отходы, планируя выйти на полную проектную мощность в первом квартале 2025 года. Ожидается, что в результате его работы будет производиться 520 миллионов кВт*ч «зеленой» энергии в год

На юго-востоке Подмосковья в конце декабря 2024 года была запущена первая в России электростанция, использующая бытовые отходы в качестве источника энергии. Этот амбициозный проект стал возможен благодаря инвестициям внебюджетных средств «Альтернативной генерирующей компании-1» (АГК-1), которая является частью группы компаний «РТ-Инвест». Основателем этой группы в 2012 году выступила госкорпорация «Ростех».

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов подчеркнул, что данное предприятие построено с применением самых современных технологий. Он отметил, что совместно с сортировкой и переработкой мусора подобные электростанции помогут постепенному отказу от свалок и значительно улучшат экологическую ситуацию в стране. Чемезов охарактеризовал открытие этого «зеленого» объекта в районе Воскресенска как важный прорыв в области российской энергетики и экологии.

Новая заводская установка по утилизации отходов, которая была завершена раньше запланированных сроков, имеет потенциал ежегодно обрабатывать до 700 тысяч тонн твердых бытовых отходов и производить 520 миллионов кВт*ч экологически чистой электроэнергии, что позволяет обеспечить электричеством около 80 тысяч человек. Первая партия энергии в размере 120 тысяч кВт*ч была подана в сеть 23 декабря в ходе пусконаладочных работ.

Подобные проекты уже успешно функционируют в нескольких странах мира, включая Китай, США, Швейцарию, Германию, Нидерланды, Турцию, Швецию и Японию. Всего эксплуатируется около 2500 таких установок. В «Ростехе» прогнозируют, что среднегодовой темп роста рынка, связанного с переработкой отходов в энергию, составит приблизительно 5% до 2032 года.

В настоящее время в России осуществляется строительство еще четырех аналогичных объектов — одного в Татарстане и трех в Московской области. Суммарная мощность всех этих установок, включая уже запущенную, составит около 3,3 миллиона тонн отходов в год, что позволит ежегодно генерировать 2,2 миллиона МВт*ч электроэнергии.

Изначально предполагалось использовать оборудование швейцарско-японской компании Hitachi Zosen Inova для всех этих объектов. Договоренности были достигнуты в 2019 году, но позже иностранные партнеры отказались от сотрудничества, что заставило искать новые решения. В итоге для завода в Татарстане было выбрано оборудование китайского производителя Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co. С мощностью на 550 тысяч тонн отходов в год этот завод полностью решит проблему мусорных полигонов в республике.

Тем не менее, не все в России восприняли эти проекты с энтузиазмом. Еще в 2018 году некоторые экологические организации и активисты протестовали, считая, что такие инициативы могут серьезно навредить окружающей среде. Общественное мнение по этому вопросу остается неоднозначным.

В ответ на критику инициаторы проекта уверяют, что строительство и эксплуатация всех объектов будут проведены с применением самых современных технологий и трехступенчатой системы очистки. Бытовые отходы будут поступать на завод лишь после необходимой сортировки и отбора полезных фракций. Кроме того, каждая станция будет оснащена современными фильтрами, что минимизирует негативное воздействие на природу. Все эти меры позволяют утверждать, что новые объекты будут соответствовать самым высоким экологическим стандартам.