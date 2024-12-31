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gotreksson
В России реализуют давний советский проект по строительству ГЭС в зоне вечной мерзлоты
Идея строительства ГЭС периодически возвращалась, и в 2008 году проект был включен в федеральные планы. Однако экономические трудности затягивали его реализацию. Новый ориентир по запуску станции назначен на 2031 год. Мощность Тельмамской ГЭС составит 450 МВт, она должна стать частью каскада с Мамаканской ГЭС и обеспечивать электроэнергией крупные проекты, такие как разработка месторождения Сухой Лог.

Работа над данным проектом начала свою историю еще в советские времена. Тогда акцентировалось внимание на том, что сооружение новой гидроэлектростанции, которая должна была быть построена в крайне суровых климатических условиях — в зоне вечной мерзлоты и области с высокой сейсмической активностью — откроет новые возможности для освоения месторождений и позволит значительно увеличить объем золотодобычи в этом регионе. Планировалось возвести ГЭС в Бодайбинском районе Иркутской области, где река Тельмама впадает в Мамакан. 

Геологические исследования относительно этого проекта проводились в 1980-х годах, также была завершена подготовка необходимой документации. Однако распад Советского Союза привел к приостановке всех работ в 1994 году. Если бы исторические события произошли чуть позже, возможно, на площадке уже успели бы заложить первый камень. Но и это не произошло. Этап проектирования оценивался на тот момент в 320 миллионов рублей, а мощность Тельмамской ГЭС должна была составлять 450 МВт, включая три гидроагрегата по 150 МВт каждый. Среднегодовая выработка планировалась на уровне 1,64 миллиарда кВт·ч. Ввод этого сооружения также увеличил бы гарантированную мощность Мамаканской ГЭС с 7,3 МВт до 45 МВт.

С течением времени инициатива по строительству ГЭС не раз возвращалась на повестку дня. Например, в 2008 году федеральное правительство включило проект в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 года. Сообщалось, что для реализации этой давней идеи потребуется около семи лет и не менее 50 миллиардов рублей. Однако экономические трудности и другие препятствия вновь задержали начало работ. О важности данного проекта неоднократно говорилось на протяжении всего прошлого десятилетия, и в наши дни он снова оказался в центре внимания. Теперь новым ориентиром по запуску гидроэлектростанции на реке Тельмама назван 2031 год.

Олег Шевцов, гендиректор АО «Трансэнерком», отметил:

Несмотря на то что подготовка к проекту Тельмамской ГЭС началась еще в 1980-х годах, сама идея строительства этой станции зародилась еще в 30-х годах XX века. Однако из-за недостатка финансирования её реализация неоднократно откладывалась. В настоящее время работа над проектом снова активизировалась, и новая станция должна начать свою работу к 2031 году. Она будет частью каскада вместе с действующей Мамаканской ГЭС, однако планируется, что по выработке электроэнергии новая станция будет её превосходить. Мощность Тельмамской ГЭС составит 450 МВт, а строительство подобного энергетического объекта позволит решить множество задач для развития региона в целом. В частности, Тельмамская ГЭС крайне необходима для повышения уровня электрификации в условиях модернизации Байкало-Амурской магистрали. Объем грузоперевозок на БАМе продолжает увеличиваться из-за роста экспорта угля, и к 2040 году ожидается достижение 240 миллионов тонн. На данный момент дороги Восточного полигона не способны справиться с такими объемами транспортировки.

Кроме этого, как указал эксперт, Тельмамская ГЭС будет служить источником электроэнергии для разработки Сухого Лога, крупнейшего в мире золоторудного месторождения. Именно здесь сосредоточено самое высокое содержание драгоценных металлов среди аналогичных объектов, и около 28% всех запасов золота на территории России. Строительство горно-обогатительного комбината, фабрик по переработке руды и необходимой инфраструктуры создаст новые рабочие места и привлечет инвестиции, что положительно скажется на экономической ситуации в Иркутской области.

Тем не менее Олег Шевцов подчеркивает, что существуют проблемы, препятствующие возведению подобных объектов. В первую очередь, это высокие затраты на строительство больших ГЭС и продолжительный инвестиционный процесс. Усложняет ситуацию и труднодоступность мест расположения этих станций, что требует значительных вложений для развития необходимой инфраструктуры. Более того, существуют риски экологических катастроф, связанные с затоплением территорий при строительстве ГЭС.

Будет ли Тельмамская ГЭС завершена к 2031 году или сроки снова будут отложены, покажет лишь время. Однако актуальность этого советского проекта год от года возрастает. В то же время не исключено, что ГЭС могут столкнуться с достойными альтернативами, которые в конечном итоге получат приоритет. Например, это могут быть маломощные атомные электростанции.

#ссср #золото #геология #гэс #иркутская область #гок #тельмамская гэс #мамаканская гэс #сухой лог
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