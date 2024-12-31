Состоялась торжественная церемония открытия первого в стране производства отечественных лопастей для ветрогенераторов. Это важное достижение стало возможным благодаря усилиям компании «Русатом Ветролопасти», которая на базе своего современного предприятия реализовала этот амбициозный проект.

Запуск данного предприятия представляет собой значимый этап для России, поскольку он будет способствовать улучшению технологического суверенитета страны и откроет новые возможности для отечественной ветроэнергетики и композитной промышленности. Новый завод, расположенный в Ульяновской области и введенный в эксплуатацию 26 декабря 2024 года, обеспечит уровень локализации производства оборудования для ветряных электростанций (ВЭС) на уровне около 85%.

Общие инвестиции в данный проект составили более 1,6 млрд рублей, часть из которых — 1,3 млрд рублей — была предоставлена в виде кредита Фонда развития промышленности. Однако изначальные прогнозы, озвученные в марте прошлого года, указывали на объем инвестиций свыше 2,3 млрд рублей. На новом заводе, где будет трудиться около 400 специалистов, планируется ежегодное производство 450 лопастей для ветроэлектростанций длиной 51 метр и весом 8,5 тонны. Это позволит закупить комплектующие для около 150 ветряных установок в год, при этом производимый материал будет полностью российским. Таким образом, это предприятие станет первым в России, выпускающим лопасти для турбин ветрогенераторов из отечественных материалов.

Олег Шевцов, гендиректор АО «Трансэнерком», отметил, что уход некоторых иностранных компаний с российского рынка негативно сказался на развитии ветряной энергетики. В результате сложилась нехватка ветроустановок, особенно маломощных, до 100 кВт. Эксперт подчеркнул, что уровень импортозамещения в этом сегменте в 2022 году был довольно низким, однако именно такие изменения способствовали активному развитию собственного производства оборудования и комплектующих.

Примечательно, что специалисты одного из дивизионов «Росатома» представили свою разработку лопастей еще в 2020 году, но проект изначально не находил поддержки, в том числе из-за выгодных условий от индийского поставщика, что снижало необходимость в создании собственного производства.

После ухода из России датской компании Vastes, которая с 2018 года производила свою продукцию в Ульяновской области, появилась возможность создать новое предприятие на данной площадке. В 2022 году завод был законсервирован, однако в июне 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о создании нового отечественного производства на базе готового цеха.

Первые лопасти, произведенные на ульяновском заводе, будут отправлены в Дагестан для крупнейшей в России ветряной электростанции — ВЭС «Новолакская» мощностью 300 МВт (120 ветряных установок по 2,5 МВт каждая). Ожидается, что среднегодовая выработка составит 880 миллионов кВт*ч. Первый этап этого амбициозного проекта будет завершен в 2025 году с планами по вводу 61 ветроустановки. Полная мощность ВЭС будет достигнута к концу 2026 года, и объект сможет обеспечить электроэнергией более 240 тысяч домохозяйств.