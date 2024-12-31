Запуск данного предприятия представляет собой значимый этап для России, поскольку он будет способствовать улучшению технологического суверенитета страны и откроет новые возможности для отечественной ветроэнергетики и композитной промышленности. Новый завод, расположенный в Ульяновской области и введенный в эксплуатацию 26 декабря 2024 года, обеспечит уровень локализации производства оборудования для ветряных электростанций (ВЭС) на уровне около 85%.
Общие инвестиции в данный проект составили более 1,6 млрд рублей, часть из которых — 1,3 млрд рублей — была предоставлена в виде кредита Фонда развития промышленности. Однако изначальные прогнозы, озвученные в марте прошлого года, указывали на объем инвестиций свыше 2,3 млрд рублей. На новом заводе, где будет трудиться около 400 специалистов, планируется ежегодное производство 450 лопастей для ветроэлектростанций длиной 51 метр и весом 8,5 тонны. Это позволит закупить комплектующие для около 150 ветряных установок в год, при этом производимый материал будет полностью российским. Таким образом, это предприятие станет первым в России, выпускающим лопасти для турбин ветрогенераторов из отечественных материалов.
Олег Шевцов, гендиректор АО «Трансэнерком», отметил, что уход некоторых иностранных компаний с российского рынка негативно сказался на развитии ветряной энергетики. В результате сложилась нехватка ветроустановок, особенно маломощных, до 100 кВт. Эксперт подчеркнул, что уровень импортозамещения в этом сегменте в 2022 году был довольно низким, однако именно такие изменения способствовали активному развитию собственного производства оборудования и комплектующих.
Примечательно, что специалисты одного из дивизионов «Росатома» представили свою разработку лопастей еще в 2020 году, но проект изначально не находил поддержки, в том числе из-за выгодных условий от индийского поставщика, что снижало необходимость в создании собственного производства.
После ухода из России датской компании Vastes, которая с 2018 года производила свою продукцию в Ульяновской области, появилась возможность создать новое предприятие на данной площадке. В 2022 году завод был законсервирован, однако в июне 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о создании нового отечественного производства на базе готового цеха.
Первые лопасти, произведенные на ульяновском заводе, будут отправлены в Дагестан для крупнейшей в России ветряной электростанции — ВЭС «Новолакская» мощностью 300 МВт (120 ветряных установок по 2,5 МВт каждая). Ожидается, что среднегодовая выработка составит 880 миллионов кВт*ч. Первый этап этого амбициозного проекта будет завершен в 2025 году с планами по вводу 61 ветроустановки. Полная мощность ВЭС будет достигнута к концу 2026 года, и объект сможет обеспечить электроэнергией более 240 тысяч домохозяйств.