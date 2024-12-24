Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Трамп хочет вернуть Панамский канал ради укрепления экономики США
Избранный президент США Дональд Трамп пожаловался на слишком высокие тарифы за проход американских судов по Панамскому каналу и пригрозил вернуть его под контроль Соединенных Штатов.

Дональд Трамп выразил недовольство по поводу того, как Панама взимает высокие сборы с американских судов за проход через стратегически важный Панамский канал. Он отметил, что не допустит попадания этого ключевого водного пути в "неправильные руки", подразумевая под этим контроль Китая. В своей настойчивой интерпретации Трамп прямо заявил: "Канал не должен находиться под управлением Китая".

На это заявление Трампа отреагировал его панамский коллега, после чего Трамп вновь возразил, сопровождая свои слова изображением американского флага с текстом "Добро пожаловать на канал Соединённых Штатов!" Таким образом, будущий президент США косвенно выразил намерение аннексировать часть территории суверенной Панамы. По словам Трампа, соглашения, подписанные ранее и позволившие Панаме контролировать канал, якобы дают США право вернуть его обратно. Однако это утверждение не совсем соответствует действительности.

В 1903 году США аннексировали провинцию Панама, оторвав её от Колумбии, и сразу после провозглашения независимости Панама передала контроль над незавершённым каналом в руки Вашингтона. В соответствии с договором того времени, США получили "зону суши и воды" в вечное владение и право свободного распоряжения этой территорией как суверенного государственного субъекта.

На протяжении многих лет Панамский канал находился под управлением США, которые гарантировали его нейтралитет. Однако после десятилетий напряжённых отношений между двумя государствами администрация Джимми Картера в 1977 году подписала два ключевых соглашения с панамским лидером Омаром Торрихосом, которые предусматривали передачу управления каналом местным властям.

В результате, в 1999 году Панама официально получила контроль над своим каналом, но США оставили за собой право защищать его от любых угроз нейтралитету. Тем не менее, Соединённые Штаты продолжают оставаться крупнейшим пользователем канала, на их долю приходится около 75% всех грузов, проходящих по этому 82-километровому водному маршруту.

Поводом для столь резкой критики со стороны Трампа возможно, стало расширение китайского влияния в Латинской Америке за последние два десятилетия. Несмотря на то, что китайская компания управляет портами на обоих концах канала, ни одно из учреждений КНР не осуществляет контроля над движением судов по этому важному водному пути.

Кажется, Трампу важно иметь прецедент: когда что-либо, построенное американцами, начинает функционировать не так, как предполагалось, он считает себя вправе требовать это обратно. Идея "порядка, основанного на правилах", на самом деле, перестала работать, создавая новые возможности для остальных стран, в том числе и для России.

Например, в Восточной Европе, где раньше проводилась политика СЭВ, множество предприятий, транспортных и энергетических мощностей были созданы при помощи Советского Союза. Сегодня их использование может показаться недружественным и "неправильным". Украина, в свою очередь, остается страной, в которой практически все промышленные объекты были построены в советский период.

С учетом вышеизложенного, возникает логичный вопрос: не пора ли России потребовать вернуть "построенное" назад, если сам "гегемон" взялся за нормализацию территориальных претензий.

#россия #новости #трамп #история #ссср #грузоперевозки #колумбия #панамский канал #суда #панама
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В iPhone 17 Pro появятся семь новых функций
+
В России началась разработка 11,2-нм системы EUV-литографии
37
Telegraph: Новая железная дорога в Европе сократит доставку военной техники к границе РФ до 24 часов
3
Sky News: Зеленский стал открыто говорить о невозможности вернуть территории силой оружия
+
ЗРК «Тор-М2У» удвоил боекомплект и достиг скорости перехвата 1000 м/с
4
Эксперты назвали лучшие видеокарты 2024 года
14
Google расширяет в Gemini функции Google One AI до 40 дополнительных языков
1
В Абхазию начались гуманитарные поставки электричества из России
8
AMD Radeon RX 9070 XT обогнала RTX 4070 Ti и 7900 GRE в тесте 3DMark Time Spy
19
Названы совместимые с iOS 19 и iPadOS 19 устройства
+
Президент Панамы исключил возвращение Панамского канала США по требованию Трампа
2
Представлен сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель JinDou400
1
Reuters: ВСУ быстрыми темпами обучают ИИ управлению беспилотниками
3
Двухместный Су-30СМ2 из-за особенностей фюзеляжа уступает в скорости Су-35С
6
Предполагаемая AMD Radeon RX 8800 XT с референсным дизайном появилась на изображениях
3
Micron начнет массовое производство памяти HBM4 в 2026 году
+
YouTube начал борьбу с кликбейтами путем удаления таких роликов
2
Metacritic назвал топ-20 сериалов 2024 года
+
NVIDIA GeForce RTX 5080 c 16 Гбайт станет первой доступной для покупки видеокартой Blackwell
2
В 2025 году Vivo выпустит флагман с батареей 6500 мА*ч и смартфон среднего класса на 7500 мАч
+

Популярные статьи

Взломанные консоли могут привести к началу "Золотой эры игр"
16
Даем жесткому диску второй шанс или как можно использовать HDD с повреждёнными секторами
24
Куда пристроить процессор AMD RYZEN Threadripper первого поколения
39
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему Linux это плохой выбор для систем с двумя GPU
28
Можно ли экономить на блоке питания при сборке игрового ПК
23
Легенды 90-х: как автомобили ВАЗ-2110, «Святогор» и «Славута» спасали автопром
3
Почему Black Myth: Wukong не стала игрой года на The Game Awards
22
Обзор внешнего SSD-накопителя Silicon Power PX10
+
Авария беспилотного болида на трассе в Судзуке не позволила искусственному интеллекту обогнать Квята
1
"Ужасающий 3", "Ручная кладь", "Миссия: Красный": краткий обзор фильмов
+

Сейчас обсуждают

Kaabar
02:26
Вокруг России сразу поднимется вой и свист "вы не понимаете, это другое!"
Трамп хочет вернуть Панамский канал ради укрепления экономики США
шопоголик
02:17
"Этот компьютер не соответствует минимальным требованиям к системе для запуска Windows 11. Эти требования обеспечивают более надежную и качественную работу. Установка Windows 11 на этом компьютере не ...
Куда пристроить процессор AMD RYZEN Threadripper первого поколения
шопоголик
02:09
Официально первое поколение Тредрипперов не поддерживается в Вин 11. ‎01-30-2023 01:06 PM I found the original Windows 11 CPU list for Threadripper and Threadripper Pro CPUs... All of these are miss...
Куда пристроить процессор AMD RYZEN Threadripper первого поколения
sboxx
02:00
9000 процессоры, 9000 видеокарты, очевидно же))
Видеокарты AMD на архитектуре RDNA 4 будут называться Radeon RX 9000
Виктор Попко
02:00
Именно так, проблема высосана из пальца, ее просто нет
Куда пристроить процессор AMD RYZEN Threadripper первого поколения
шопоголик
01:58
Цитата из раннего опуса:-"Дело было в недалёком 2021 году. Будучи поклонником SLI решил слегка обновить систему. Видеокарты оставались те же. Недолго думая накидал конфиг, подходящий моим хотелкам. Ну...
Куда пристроить процессор AMD RYZEN Threadripper первого поколения
Александр Мухин
01:58
Опять AMD какие-то идиотские названия выдумывает (пытается копировать текущую схему наименований карт NVidia?). Ну и производительность Navi 48 ожидаемо на уровне AD104 (4070 Ti) или чуть лучше, а ран...
AMD Radeon RX 9070 XT обогнала RTX 4070 Ti и 7900 GRE в тесте 3DMark Time Spy
Yвесёделерчuk
01:47
Кругляши под регулировку зеркал Стильные выемки под ручной опускатель (стекла в картах) 122 Hp Отверстие под радиолу и USB charger компенсируют салон. Возможный вид из окна:
«АвтоВАЗ» запустил производство Lada Niva Sport
Александр Мухин
01:40
AMD больше денег заработает, потому что себестоимость ее должна быть ниже.
AMD Radeon RX 9070 XT обогнала RTX 4070 Ti и 7900 GRE в тесте 3DMark Time Spy
Александр Мухин
01:39
А с чего ты взял, что будет 9080? Navi 48 по слухам имеет всего 64 CU.
AMD Radeon RX 9070 XT обогнала RTX 4070 Ti и 7900 GRE в тесте 3DMark Time Spy
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем