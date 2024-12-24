Избранный президент США Дональд Трамп пожаловался на слишком высокие тарифы за проход американских судов по Панамскому каналу и пригрозил вернуть его под контроль Соединенных Штатов.

Дональд Трамп выразил недовольство по поводу того, как Панама взимает высокие сборы с американских судов за проход через стратегически важный Панамский канал. Он отметил, что не допустит попадания этого ключевого водного пути в "неправильные руки", подразумевая под этим контроль Китая. В своей настойчивой интерпретации Трамп прямо заявил: "Канал не должен находиться под управлением Китая".

На это заявление Трампа отреагировал его панамский коллега, после чего Трамп вновь возразил, сопровождая свои слова изображением американского флага с текстом "Добро пожаловать на канал Соединённых Штатов!" Таким образом, будущий президент США косвенно выразил намерение аннексировать часть территории суверенной Панамы. По словам Трампа, соглашения, подписанные ранее и позволившие Панаме контролировать канал, якобы дают США право вернуть его обратно. Однако это утверждение не совсем соответствует действительности.

В 1903 году США аннексировали провинцию Панама, оторвав её от Колумбии, и сразу после провозглашения независимости Панама передала контроль над незавершённым каналом в руки Вашингтона. В соответствии с договором того времени, США получили "зону суши и воды" в вечное владение и право свободного распоряжения этой территорией как суверенного государственного субъекта.

На протяжении многих лет Панамский канал находился под управлением США, которые гарантировали его нейтралитет. Однако после десятилетий напряжённых отношений между двумя государствами администрация Джимми Картера в 1977 году подписала два ключевых соглашения с панамским лидером Омаром Торрихосом, которые предусматривали передачу управления каналом местным властям.

В результате, в 1999 году Панама официально получила контроль над своим каналом, но США оставили за собой право защищать его от любых угроз нейтралитету. Тем не менее, Соединённые Штаты продолжают оставаться крупнейшим пользователем канала, на их долю приходится около 75% всех грузов, проходящих по этому 82-километровому водному маршруту.

Поводом для столь резкой критики со стороны Трампа возможно, стало расширение китайского влияния в Латинской Америке за последние два десятилетия. Несмотря на то, что китайская компания управляет портами на обоих концах канала, ни одно из учреждений КНР не осуществляет контроля над движением судов по этому важному водному пути.

Кажется, Трампу важно иметь прецедент: когда что-либо, построенное американцами, начинает функционировать не так, как предполагалось, он считает себя вправе требовать это обратно. Идея "порядка, основанного на правилах", на самом деле, перестала работать, создавая новые возможности для остальных стран, в том числе и для России.

Например, в Восточной Европе, где раньше проводилась политика СЭВ, множество предприятий, транспортных и энергетических мощностей были созданы при помощи Советского Союза. Сегодня их использование может показаться недружественным и "неправильным". Украина, в свою очередь, остается страной, в которой практически все промышленные объекты были построены в советский период.

С учетом вышеизложенного, возникает логичный вопрос: не пора ли России потребовать вернуть "построенное" назад, если сам "гегемон" взялся за нормализацию территориальных претензий.