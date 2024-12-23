Обновление моторов для автомобилей ВАЗ стало необходимостью из-за конкуренции с более мощными китайскими моделями. Старые двигатели ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179 не соответствуют современным требованиям, что приводит к снижению привлекательности автомобилей Lada.

Кажется, мы наблюдаем весьма парадоксальную ситуацию на автомобильном рынке: новые автомобили продолжают дорожать, в то время как цены на подержанные машины, возрастом до 15 лет, завершают год заметным падением. Посмотрим на цифры: в ноябре цены упали на 12% по сравнению с октябрем, а средняя стоимость машины в хорошем состоянии на данный момент составляет 2,01 миллиона рублей.

При этом рынок подержанных автомобилей продолжает развиваться, и каждый год наблюдается увеличение предложения и снижение цен. Если сравнить данные ноября текущего года с аналогичным периодом прошлого года, падение составит 9%. Это противоречит логике инфляции, так как цены в 2024 году должны расти. Более наглядное восприятие ситуации предоставляет анализ по конкретным моделям. Например, автомобили АвтоВАЗа остаются на прежних уровнях, за исключением модели Lada 2115, которая подорожала на 4,2% и теперь стоит в среднем 251 тысячу рублей. Другие марки подержанных автомобилей показывают более заметные колебания: так, Toyota Corolla E210 подешевела на 3,2%, Lexus NX и Haval Jolion снизились в цене на 2,9%, а Audi Q5 с индексом 8R потеряла в стоимости 2,8%. Удивительно, что такие качественные автомобили, по идее, не должны терять в цене, но статистика говорит иное: даже Range Rover Sport упал в цене на 3%.

Что касается китайских автомобилей с пробегом, то тут наблюдаются разные тенденции. Например, у Geely автомобили заметно подешевели: Geely Atlas Pro провалился на 3,8%, теперь его цена составляет 2,3 миллиона рублей. В то же время Geely Emgrand EC7 - тот самый аутсайдер - неожиданно вырос в цене на 3,8%, достигнув средней стоимости в 501 тысячу рублей.

Популярный французский бренд Renault также не обошелся без снижения цен: Меган подешевел на 3,1%, а Аркана — на 3,12%. Однако более бюджетные модели, такие как Логан и Дастер, остались на своих позициях.

Следовало бы ожидать роста цен на немецкие автомобили с пробегом, но наоборот, большинство моделей потеряли в цене от 1% до 3%. Этот тренд наблюдается особенно сильно у автомобилей с высокими характеристиками, где падение близко к трехпроцентной отметке. Для простых моделей, таких как Polo и Jetta, снижение составило 1-2%.

Хотя старая бюджетная модель Opel Insignia поднялась в цене на 3%, теперь средняя стоимость достигает 1,03 миллиона рублей. Вероятно, это связано с простой инфляцией российского рубля. В целом спрос на автомобили остается стабильным, что позволяет выявить любопытные тенденции на рынке подержанных машин.

Российские автолюбители, кажется, проявляют осторожность, не рискуя приобретать сложные и дорогостоящие в обслуживании автомобили. Люди выбирают более доступные и простые машины, такие как Lada 2115 или Opel Insignia, так как их проще обслуживать и ремонтировать, а по пробегу они не сильно уступают более дорогим вариантам.

Что касается Geely Atlas Pro, снижение его цены, возможно, связано с переключением покупателей на белорусские аналоги кроссовера марки Белджи, особенно учитывая новости о возможном переименовании или полном снятии Атласа с российского рынка. Автомобили, у которых в будущем могут возникнуть проблемы с запасными частями, становятся менее привлекательными для покупателей.

Снижение цен связано не только с общими экономическими факторами, но и с географией спроса. Так, Республика Карелия лидирует в падении цен на б/у автомобили, где снижение достигло 12,4%. Далеко от крупных центров обслуживания, жители не могут добираться в Центральную Россию за запчастями. Следовательно, в этом регионе цены на простые и надежные автомобили, в первую очередь на продукцию АвтоВАЗа, будут расти, а на китайские модели — наоборот, продолжат снижаться.

В Хабаровском и Приморском крае ситуация чуть лучше, снижение составило 6,5% и 5,7% соответственно. Возможно, американская импортная техника из Японии и Кореи не позволяет ценам еще больше падать. В Вологодской и Калужской областях отклонения составляют 6,5% и 6%, что подчеркивает высокую степень недоверия к иностранным компонентам и запчастям, что в свою очередь влияет на спрос на подержанные иномарки. Временное восстановление ситуации может произойти за счет разборки старых и аварийных автомобилей, но тенденция хранения запчастей и расходников из-за границы останется. Как свидетельствует практика, самые сложные и дорогие в обслуживании автомобили будут обесцениваться быстрее, чем другие модели.