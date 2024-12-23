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gotreksson
В Челябинской области начал работу уникальный завод по производству стеклянных изоляторов
Компания ПО «ФОРЭНЕРГО» планирует производить до 11 миллионов изоляторов в год, укрепляя свои позиции на рынке. Завод, построенный на базе бывшего Южноуральского завода радиокерамики, будет выпускать 5 миллионов изоляторов ежегодно с возможностью увеличения объемов.

Запуск этого нового производственного предприятия стал значимым событием не только для России, но и для мировой индустрии. Открытие завода стеклянных изоляторов — это шаг к тому, чтобы ПО «ФОРЭНЕРГО» заняло прочные позиции на рынке, став лидером среди производителей стеклянных изоляторов, которые играют ключевую роль в обеспечении надежности и безопасности электроэнергетических систем. Теперь компания сможет производить до 11 миллионов единиц продукции ежегодно. Завод, построенный в Южноуральске с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера, будет выпускать 5 миллионов стеклянных изоляторов в год, с перспективой дальнейшего увеличения объемов производства.

В последние годы спрос на такие изоляционные изделия значительно возрос. Российские предприятия, такие как «Завод стеклянных изоляторов» (ЗСИ) и «Южноуральский электромеханический завод» (ЮМЭК), не только полностью удовлетворяют потребности внутреннего рынка, но и экспортируют свою продукцию в разнообразные страны. Уральские заводы, оснащенные передовыми технологиями, считаются одними из самых современных в мире.

Новое производство разместилось на территории бывшего Южноуральского завода радиокерамики, который имеет славную историю. Открытый в 1956 году, завод производил широкий спектр изделий для электротехнической и оборонной отрасли. В 1974 году он получил звание лучшего предприятия радиотехнической промышленности СССР. В период распада Союза на заводе работало более 5 тысяч человек. 

К сожалению, в 1990-е годы, на фоне резкого падения спроса и экономической нестабильности, начался массовый сокращение кадров. Завод попытался адаптироваться к новым условиям, частично переключившись на производство керамических изделий для бытовых нужд. Однако, начиная с 2004 года, АО «ЮЗРК» не смогло зафиксировать прибыль ни разу, и к 2022 году производство остановилось.

Ситуацию изменил переход имущества обанкротившегося завода в руки холдинга «ФОРЭНЕРГО», что дало возможность восстановить производство радиокерамических изделий. Вскоре после этого были разработаны планы по производству уникальных стеклянных изоляторов для сетей постоянного тока, которые отличаются укрепленным цинковым стержнем и специальным «воротником» на короне. Подобные изделия производят лишь несколько компаний в мире.

Запуск новой производственной линии и увеличение объемов вывели ПО «ФОРЭНЕРГО» на новый уровень, существенно повысив его экспортный потенциал. Теперь компания занимает примерно 20% мирового рынка стеклянных изоляторов различных типов. В планах на ближайшее время — наладить выпуск варисторов (приборов для ограничения перенапряжений) и чугунной арматуры для изоляторов. Уральская продукция поставляется более чем в 100 стран, включая европейские, такие как Польша и Великобритания. Наиболее крупным заказчиком остается Саудовская Аравия. Основной конкуренцией в этом секторе является Китай, однако российские стеклянные изоляторы выделяются лучшим соотношением цена/качество, что делает их привлекательными для международных партнеров.

#технологии #история #челябинская область #производства #завод стеклянных изоляторов #изоляторы #российский импорт #форэнерго #южноуральск #южноуральский электромеханический завод
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