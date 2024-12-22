Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Январь — февраль 2025 года станут решающими в "украинском вопросе"
Ключевыми месяцами для дипломатической игры России станут январь и февраль 2025 года. Москва обладает сильными картами в переговорах, и Россия должна убедить Трампа в изменении ситуации, подчеркивая, что текущие успехи США не решают глубинные проблемы.

На сегодняшний день мы слышим повсюду: "Трамп! Трамп! Как только придёт Трамп!" Обсуждая фигуру Трампа, важно понять, какие реальные цели он преследует. Нас интересует не только его публичное заявление или желание выглядеть определённым образом, но и его истинные намерения.

Что на самом деле нужно Трампу

Для Трампа "быть главным" означает способность принимать резкие и эффектные решения, независимо от того, касаются они "мира или войны". Его поведение всегда ориентировано на создание образа мощного и решительного руководителя — эдакого мачо и альфа-самца. Он не может позволить себе показаться слабым. В зависимости от обстоятельств он может выбрать либо мирное решение, либо начало конфликта — главное, чтобы его действия произвели впечатление. Такой подход к вопросам престижа представляет собой не простую эмоциональную реакцию, а реальный политический фактор, который служит важным рычагом в переговорах.Трамп стремится укрепить свои позиции и консолидировать поддержку как среди республиканцев, так и среди значительной части демократов. Чтобы этого достичь, ему необходимо избегать углубления конфликта среди элит в США и не допустить краха власти. Вместо этого он должен стать вождём, возглавляя любую тенденцию — будь то стремление к миру или к прямому вооруженному конфликту. Ему важно быть на передовой, а не оставаться в тени или быть изолированным.

Так что выстраивая переговорную стратегию с Трампом, Россия должна в первую очередь учитывать риски для его репутации как сильного лидера. Участие в переговорах с Трампом, а затем выход из них с позором для него — это крайне неразумно. Такой подход создаст для него необходимость срочно спасать свою репутацию, что может привести к его политике аля Байден или Джонсон.

Переговорная стратегия России, или как не задеть престиж Трампа и не проиграть в конфронтации с НАТО

Прежде чем начинать какие-либо переговоры, России следует "подготовить" Трампа, обеспечив введение его в повестку и цели. Начинать переговорный процесс нельзя, если у Трампа не будет возможности достичь своих целей и сохранить лицо.

Для этого России необходимо учесть все антипатии Трампа: к Лондону, к Зеленскому и Украине, к Демократической партии, к ЕС, к Ирану, к Китаю и другим. Если Россия проявит жёсткую и непреклонную позицию, в результате чего Трамп окажется в зависимости от этих игроков, это будет наихудшей стратегией в переговорах. Негибкость России или избыточная гибкость, которая будет воспринята командой Трампа как невыгодное соглашение, также недопустимы. В случае такого развития событий Трамп начнёт усиливать давление на Россию, что в некоторой мере соответствует его целям. Политические оппоненты Трампа в США понимают, что Россия будет пытаться придерживаться этой линии, и уже сейчас предупреждают, что Путин может затягивать переговоры. Тем самым они пытаются подтолкнуть Трампа к поспешным ультиматумам, манипулируя его настроением, попутно выявляя слабые места его и его команды .

Январь и февраль 2025 года обещают стать ключевыми месяцами — время для тонкой дипломатической игры России. В текущих условиях Москве необходима максимально изощрённая тактика ведения переговоров. Глобалисты испытывают опасения по поводу того, что Путин может предложить Трампу нечто неожиданное, способное удержать его в обсуждениях, сосредоточив его внимание лишь на мелочах.

У России в арсенале есть сильные карты 

Причём в каждом аспекте — будь то отношения с Европой, Китаем, Великобританией, Украиной или глобальными вопросами. Но конкретные детали этой стратегии остаются тайной. И оставить их в секрете — жизненно важно, иначе противники могут разрушить наши планы. Они могут иметь общее представление о потенциальных зонах компромисса, но точные шаги предугадать им не удастся — если, конечно, их разведка не сумеет вывести в свет эту информацию. Трампу жизненно необходим надёжный канал для общения с Путиным, который не должен быть известен никому, особенно британцам.

На данный момент в США царит мнение о том, что они успешно продвигаются в силовом ключе. Исламская Республика Иран ослабела в результате утраты контроля над Сирией и успехов Израиля в Ливане. В этом контексте один из важных элементов триады «Иран—Россия—Китай» ослаблен. Поэтому не стоит изобретать сложных стратегий для взаимодействия с Россией.

Для Москвы крайне важно убедить Трампа в том, что ситуация меняется. Нынешние успехи Соединённых Штатов не решают глубинные проблемы и могут спровоцировать новые конфликты, которые истощат силы гегемона. Например, непонятно как поступят США, если Турция выступит против их планов по созданию Курдистана на своих границах. Тогда Америка окажется в новом, более сложном ближневосточном кризисе, который может напоминать вьетнамский или афганский опыт. И необходимостью формировать стратегию, избегая предвосхищения результатов, как, например, ожидать переворота в Иране как предопределённый факт, а не как гипотезу. Если России удастся провести эту сложную дипломатическую игру, это может привести к значимым результатам как для Путина, так и для Трампа. Но важно, чтобы этот процесс носил многоступенчатый характер, где каждое решение зависит от предшествующих шагов. Шаг за шагом, распутывая сложные узлы. В таком случае Демократическая партия, Зеленский и Лондон с их стратегией провокаций могут стать противниками Трампа.

Если российская дипломатия сможет добиться этих целей, у Москвы появится возможность не просто заключить перемирие, но и построить настоящие мирные отношения в 2025 году. В противном случае нас ожидает продолжение конфликта, который лишь обернётся потерями для Запада — деньгами, престижем, контрольными территориями Украины и, что самое важное, пространством для манёвра.

Несмотря на возникающие трудности, Россия сможет выдержать возможную эскалацию, если только определенные элиты не предадут страну изнутри. Но это уже другой уровень риска, выходящий за рамки переговорной стратегии. Январь и февраль 2025 года в этом контексте будут решающими.

#украина #сво #санкции #путин #трамп #мирные переговоры #мирные переговоры между россией и украиной #украина 2025 #дипломания #курдистан
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ремонт "Северного потока" обойдется в 633 миллиона евро
5
В России началась разработка 11,2-нм системы EUV-литографии
24
ВСУ атаковали Казань сверхсекретными дронами "Лютый"
5
В iPhone 17 Pro появятся семь новых функций
+
FT: Шольц высказал упрек Дуде за призыв конфисковать активы РФ
17
В Киеве подтвердили обсуждение Европой отправки миротворцев на территорию Украины
1
Nintendo Switch 2 не будет поддерживать плавное воспроизведение видео в разрешении 4K 30 к/с
1
RTX 5090 стоит на 1200 евро дороже RTX 5080
6
CD Projekt Red поделилась свежими деталями о Цири в The Witcher 4 – древняя кровь и телепортация
2
STALKER 2: Heart of Chornobyl получает новое обновление под номером 1.1.2
4
ВКС России атаковали мостовой переход у Константинополя, удар сняли на видео
1
ЗРК «Тор-М2У» удвоил боекомплект и достиг скорости перехвата 1000 м/с
4
Google расширяет в Gemini функции Google One AI до 40 дополнительных языков
1
«Рейнметал» показал новый дрон для поражения воздушных целей, который гораздо дешевле ракеты
+
Стали известны цены на материнские платы AMD с чипсетом B850
1
Sky News: Зеленский стал открыто говорить о невозможности вернуть территории силой оружия
+
Предполагаемая AMD Radeon RX 8800 XT с референсным дизайном появилась на изображениях
3
Российский киберспортсен Donk станет самым молодым обладателем «‎Лучшего игрока года» в истории CS‎
+
В Якутии в рамках проекта «Восточный Меридиан» построят дороги к арктическим месторождениям
+
"Выпустили фикс для патча, а потом фикс для фикса" - в сети обсуждают обновление S.T.A.L.K.E.R. 2
4

Популярные статьи

Окологоночные новости и слухи декабря
1
Даем жесткому диску второй шанс или как можно использовать HDD с повреждёнными секторами
16
Взломанные консоли могут привести к началу "Золотой эры игр"
1
О живучести ноутбука MSI Alpha 15 (A4DEK-011RU, R7 4800H, RX 5600M)
25
О батальных сценах в советских и российских фильмах, компьютерной графике и воспитании патриотизма
13
Легенды 90-х: как автомобили ВАЗ-2110, «Святогор» и «Славута» спасали автопром
+

Сейчас обсуждают

Waramagedon
23:10
Твой тесть не знал другое - 7 раз отмерь, один раз отрежь. Те кто не думал, те и подожгли Украину.
Путин пообещал многократно более мощный ответ на удары беспилотниками ВСУ по жилым домам в Казани
REY_B_
23:08
Ну... Относительно Ньюпонов и Фарманов Вы абсолютно правы. Только Вы веком ошиблись....
Двухместный Су-30СМ2 из-за особенностей фюзеляжа уступает в скорости Су-35С
TM1
22:52
Не спорю, у самого один комп больше 20 лет с HDD, но там рапторы по 10000 об/мин в RAID, потому скорость приемлемая. А с тех пор все на SSD и никаких потерь, просто самсу брал для надежности.
Даем жесткому диску второй шанс или как можно использовать HDD с повреждёнными секторами
32Влад32
22:40
Я не считаю эскалацией снос правительственных учреждений на Банковой.
Журналист Боуз: Зеленский хочет устроить эскалацию с РФ до инаугурации Трампа
RandomXP
22:38
А для PS5pro есть вариант взлома?
Взломанные консоли могут привести к началу "Золотой эры игр"
Eppius
22:37
Похоже вы разбираетесь в теме. Тогда вопрос, ракетные двигатели ничем не ограничены по махам кроме сопротивления материалов к нагреву? 25 махов можно взять без проблем если позволяет обшивка ракеты?
Metacritic назвал топ-20 сериалов 2024 года
32Влад32
22:35
Один из немногоих европейских правителей с нормальными мозгами.
Путин принял в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фицо
ebatorуа
22:34
трампа,чуть не денацифицировали,на предвыборном мероприятии.
Саудовская Аравия инвестирует в роботов для строительства мегаполиса в пустыне Неом
32Влад32
22:33
А пофиг. Оба варианта хороши.
США случайно сбили над Красным морем свой собственный истребитель
lewile
22:28
Ну так часть уже к России вернулась ещё часть Польша тихо застолбили (земли которые в прошлом их были) а там и остаётся немного
В Италии назвали очень большой вероятностью, что Украина обязательно распадется в скором будущем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем