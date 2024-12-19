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gotreksson
РЖД откладывает расширение БАМа и другие важные проекты из-за высокой ключевой ставки
Финансовые результаты РЖД в текущем году значительно ниже запланированных: выручка составит 2,3 миллиарда рублей (на 6,7% ниже плана), а чистая прибыль — лишь 15 миллиардов рублей вместо запланированных 121 миллиарда, что соответствует падению в восемь раз. Основной причиной таких результатов стал рост процентных расходов — в третьем квартале компания потратила около 70 миллиардов рублей на обслуживание долгов.

Финансовые результаты РЖД в текущем году значительно не дотянут до запланированных показателей. Ожидается, что выручка компании составит 2,3 миллиардов рублей, что на 6,7% ниже плана, а EBITDA – 822,8 миллиардов рублей, что соответствует отклонению в 0,9%. При этом чистая прибыль окажется на уровне всего лишь 15 миллиардов рублей, в то время как ранее было запланировано 121 миллиард. Это падение в восемь раз.

Причиной столь драматичных результатов стали резкий рост процентных расходов в текущих условиях ставок. В третьем квартале РЖД потратила на эти нужды около 70 миллиардов рублей, и, судя по всему, эта сумма будет только увеличиваться. По прогнозам, к концу 2025 года на обслуживание долговых обязательств компании потребуется порядка 500 миллиардов рублей, что связано с необходимостью рефинансирования истекающих кредитов.Тем не менее, финансовые достижения не всегда должны быть первоочередной задачей для государственных предприятий. Важнее решение ключевых задач, стоящих перед страной. Для РЖД это означает развитие железнодорожной инфраструктуры. Однако в 2025 году холдинг планирует сократить инвестиции на те же 500 миллиардов рублей, приостановив расширение Байкало-Амурской и Транссибирской магистрали, а также отказавшись от развития подходов к портам Балтийского и Азово-Черноморского бассейна. Просто денег хватит лишь на модернизацию и поддержание существующих железнодорожных объектов.

На фоне этих финансовых трудностей государственная монополия решает приобрести новое здание – небоскреб Moscow Towers в "Москва–Сити" за 193 миллиарда рублей. Эта сумма внушительна. Однако ситуация не так проста, как она может показаться на первый взгляд. Оплата за объект будет производиться в рассрочку на 20 лет до 2044 года, что составит примерно 9,65 миллиардов рублей в год. Основные финансовые источники будут поступать от продажи текущей штаб-квартиры на Басманной улице и от сдачи в аренду других офисных помещений. Тем не менее, в текущий сложный период, когда каждый миллиард на счету, было бы разумно отсрочить столь внушительную покупку.

#новости #инвестиции #ржд #ключевая ставка #недвижимость #бам #транссиб #долги #расходы #ebitda
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