Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
АвтоВАЗа представил обновленную версию SW Cross CNG с усовершенствованной системой хранения метана
На выставке «Комтранс» была представлена обновленная версия Vesta SW Cross CNG с усовершенствованной системой хранения метана. Вместо одного большого баллона на 90 литров используются два по 45 литров, что улучшает размещение и экономит пространство.

Идея перевести модель Весту на сжатый природный газ привлекает своей рациональностью и современными тенденциями. Восемь лет назад АвтоВАЗ инициировал проект по выпуску автомобилей Vesta, оснащенных газобаллонным оборудованием для работы на метане, редуктором и системой управления впрыском. Однако через три года производство газовых моделей Лада Веста было приостановлено, а сама инициатива «метанизации» автотранспорта была отложена.

Сегодня проект Lada Vesta вновь обретает вторую жизнь. На выставке «Комтранс» этого года разработчики АвтоВАЗа и компании АСТ представили обновленную версию SW Cross CNG с усовершенствованной системой хранения метана. Независимо от мнений, новая версия машины демонстрирует впечатляющую и многообещающую систему питания. В настоящее время используется итальянское оборудование — это лучший выбор для легкового транспорта на CNG. Баллоны, хоть и китайского производства, имеют хорошее качество и стоят значительно дешевле, чем польские, турецкие или итальянские аналоги. Однако на выставке представили Весту с итальянскими баллонами; как пояснил менеджер, это был рабочий прототип.

Интересным решением стало использование двух баллонов по 45 литров вместо одного на 90 литров. Два баллона легко помещаются в нишу под запаску, существенно не изменяя конструкцию дна автомобиля, в то время как один большой баллон занимает 60% пространства в багажнике. Участие Vesta Cross CNG в выставке — это также отличный способ показать автомобилистам, как можно решить проблему с размещением газовых баллонов, что является важным фактором, поскольку многие автолюбители отказывались от метана именно по этой причине.

Однако остаются вопросы по поводу системы управления. Редуктор и система впрыска стоят довольно дорого, хотя итальянские производители обеспечивают надежность оборудования и стабильные параметры впрыска на протяжении 15-20 лет эксплуатации. Несмотря на некоторые трудности с поставками из Италии, возможность импортировать оборудование остаётся. А вот попытки заменить итальянские редукторы китайскими образцами не принесли успеха, так как китайские модели отличались по надежности и сложности настройки.

Можно сказать, что на сегодняшний день импорт оборудования как из Китая, так и из Италии стал менее проблематичным. Главной преградой для широкого использования метанового топлива в Вестах стал двигатель. Безнаддувный мотор объемом 1.6 литра и мощностью 102 л.с. не слишком подходил для газового топлива, теряя до 15% мощности. Турбированные китайские двигатели с повышенной степенью сжатия показали отличные результаты на CNG, практически не влияя на характеристики тяги.

Тесты показали, что Веста с метановым оборудованием и мотором 1.6 литра сильно перегревалась и имела повышенный расход газа. Водители отмечали, что впечатление от езды было похоже на поездку на низкооктановом бензине. Однако теперь в новой Lada Vesta Cross CNG установлен мотор мощностью 122 л.с. и объемом 1.8 л. Неизбежное небольшое снижение мощности составит всего несколько процентов.

Когда речь идет о переделках мотора, каких-либо кардинальных изменений не предвидится. Автомобиль останется с бензобаком объемом 55 литров и стандартной системой впрыска бензина, что позволит владельцу выбирать, на чем легче и удобнее передвигаться. Для активации метановой системы впрыска потребуется всего лишь нажать на симпатичную голубую кнопку на приборной панели. Заправка метаном займет около десяти минут на газонаполнительной станции, где компрессор закачает двадцать кубов газа. Также на панели планируется установить счетчик расхода, который будет показывать оставшееся топливо для более точного контроля.

Единственным минусом использования CNG остается необходимость периодической проверки и тестирования баллонов под высоким давлением, что требует постоянного контроля и своевременной выбраковки. Однако средний срок службы композитных моделей должен составлять не менее 15-20 лет.

Что касается запаса хода, на одной заправке газом автомобиль сможет проехать до 250 километров, что вполне достаточно для обычного городского режима эксплуатации. По неофициальной информации от разработчиков из АСТ, удалось также решить проблему загрязнения катализатора серосодержащими продуктами сгорания метана. Подробности еще предстоит выяснить, но ресурс катализатора, по всей видимости, остался прежним.

#новости #технологии #автомобили #автоваз #автопром #метан #прототип #экономия топлива #vesta sw cross cng #аст
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индия заказывает боевые самолеты Су-30МКИ, произведенные по российской лицензии
+
Valve готовит масштабное обновление 7.38 и зимний ивент «Холодрыжество» для Dota 2
+
В Китае у самой мощной ветряной турбины в мире сломались лопасти ротора
+
Евросоюз требует от нового сирийского руководства ликвидации двух российских баз с территории страны
2
Нейробиолог Юсте: ключ к пониманию мозга лежит в представлении о нем как о машине предсказаний
+
Бывший руководитель Google Эрик Шмидт предупреждает, что от ИИ «придется отказаться»
1
История о том, как программист по ошибке чуть не стал миллионером, перепутав в коде «+» и «-»
+
Топ-менеджер Мурадян: Если Турция отменит all inclusive, то количество туристов многократно снизится
2
OnePlus Ace 5 Pro выйдет на следующей неделе с поддержкой функции байпасного источника питания
+
Пользователи Windows 10 и Windows 11 столкнулись с проблемой при работе в Microsoft Outlook
+
Антибликовое покрытие дисплея Galaxy S24 Ultra отслаивается в течение года
2
Microsoft хочет отказаться от паролей и вводит сервис Passkey для более чем 1 млрд пользователей
1
Xiaomi анонсировала выпуск механической клавиатуры со встроенным дисплеем
+
"Провожающая в последний путь Фрирен" признано лучшим аниме 2024 года по версии IGN
1
В сети появились кадры с установленной на броневике Humvee авиационной пушкой ГШ-23
2
Медведев призвал уничтожить военно-политическое руководство Украины в ответ на убийство генерала Кириллова
10
Российский концерн «Алмаз-Антей» выставляет передовые оборонные системы на Vietnam Defence Expo 2024
+
Легендарный вездеход ГАЗ-66 вооружили системой из четырех пулеметов "Максим"
5
Антибликовое покрытие дисплея Galaxy S24 Ultra отслаивается спустя несколько месяцев использования
1
PC Gamer: Noctua NH-D15 G2 – вероятно, лучший воздушный суперкулер на рынке, но слишком дорогой
1

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Декабрь)
30
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
189
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
102
Пространные рассуждения об эксплуатации ностальгии в играх
27
Как продлить жизненный цикл старых видеокарт, и почему компромисс в виде DLSS и FSR неизбежен
9
Тактический контрнаступ ВСУ под Шевченково не удался и элитной украинской бригаде пришлось отступить
13
Выясняем, за сколько в 2024 году можно купить бомж-ПК с б/у рынка для Ведьмака 3, Fallout 4 и GTA 5
17
Как в России бесплатно получить DLC Omens of Destruction для Total War: WARHAMMER III
5
Вавилон-Берлин - самый дорогой и высоко оцененный немецкий сериал
3
Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
27

Сейчас обсуждают

AntonHT
05:08
А что усовершенствовали?, крепления в черный цвет покрасили? Неужели трудно было разработать баллон нужной формы, а не использовать списанные огнетушители.
АвтоВАЗа представил обновленную версию SW Cross CNG с усовершенствованной системой хранения метана
Анатолий Бир
04:59
Б/У-фу,бомжесвалка. Денег на новое нет - иди работай. Ну или в рассрочку купи железо и собери.
Выясняем, за сколько в 2024 году можно купить бомж-ПК с б/у рынка для Ведьмака 3, Fallout 4 и GTA 5
Анатолий Бир
04:56
Выбирай: или играешь или кому то сперму заливаешь.
Выясняем, за сколько в 2024 году можно купить бомж-ПК с б/у рынка для Ведьмака 3, Fallout 4 и GTA 5
ebatorуа
04:34
видел в 90-х ми-24.Я на рыбалке сидел,а они прямо надо мной пролетали,полигон бомбить шли.
Российские военные в зоне СВО успешно применяют штатную модификацию вертолёта Ми-24П
4erT
04:16
И шесть пальцев у персонажей. И это только на локте.
Nvidia собирается продвигать видеокарты GeForce RTX 5000 с помощью «революционной» технологии нейрорендеринга
ebatorуа
04:07
мечта любого американского бомжа,жить в калифорнии,там тепло и бомжи спят круглый год на улице,поэтому.А тут белки могут,яйцо к жопе притянуть,спящему на улице.
Калифорнийские земляные белки оказались плотоядными хищниками
AlexR1973
04:05
Верим. Видать Циско там в полной жопе, тут же надо санкции ввести на более успешных. Зашел на ньюэгг, а точно. Все первые места за ТП-Линком, а Линксис в полной заднице. Там на все их модели даже отзы...
Власти США изучают возможность запрета маршрутизаторов TP-Link, связывая их с кибератаками
AlexR1973
04:00
Ответ 6?
Геометрическая головоломка Pythagoria от отечественного разработчика получит сиквел
Welsper
03:50
Ностальгия. Интел тогда знатно достали прескотиной, ненадолго на AMD перешел, как раз на 939-ку. За FX как-то не гнался, взял сначала семпрон какой-то, потом за недорого попался Opteron OSA165 (тот-ж...
Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
Александр Иконников
03:38
Ого, у меня в планах тоже взять 7900 ХТХ
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем