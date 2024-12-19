На выставке «Комтранс» была представлена обновленная версия Vesta SW Cross CNG с усовершенствованной системой хранения метана. Вместо одного большого баллона на 90 литров используются два по 45 литров, что улучшает размещение и экономит пространство.

Идея перевести модель Весту на сжатый природный газ привлекает своей рациональностью и современными тенденциями. Восемь лет назад АвтоВАЗ инициировал проект по выпуску автомобилей Vesta, оснащенных газобаллонным оборудованием для работы на метане, редуктором и системой управления впрыском. Однако через три года производство газовых моделей Лада Веста было приостановлено, а сама инициатива «метанизации» автотранспорта была отложена.

Сегодня проект Lada Vesta вновь обретает вторую жизнь. На выставке «Комтранс» этого года разработчики АвтоВАЗа и компании АСТ представили обновленную версию SW Cross CNG с усовершенствованной системой хранения метана. Независимо от мнений, новая версия машины демонстрирует впечатляющую и многообещающую систему питания. В настоящее время используется итальянское оборудование — это лучший выбор для легкового транспорта на CNG. Баллоны, хоть и китайского производства, имеют хорошее качество и стоят значительно дешевле, чем польские, турецкие или итальянские аналоги. Однако на выставке представили Весту с итальянскими баллонами; как пояснил менеджер, это был рабочий прототип.

Интересным решением стало использование двух баллонов по 45 литров вместо одного на 90 литров. Два баллона легко помещаются в нишу под запаску, существенно не изменяя конструкцию дна автомобиля, в то время как один большой баллон занимает 60% пространства в багажнике. Участие Vesta Cross CNG в выставке — это также отличный способ показать автомобилистам, как можно решить проблему с размещением газовых баллонов, что является важным фактором, поскольку многие автолюбители отказывались от метана именно по этой причине.

Однако остаются вопросы по поводу системы управления. Редуктор и система впрыска стоят довольно дорого, хотя итальянские производители обеспечивают надежность оборудования и стабильные параметры впрыска на протяжении 15-20 лет эксплуатации. Несмотря на некоторые трудности с поставками из Италии, возможность импортировать оборудование остаётся. А вот попытки заменить итальянские редукторы китайскими образцами не принесли успеха, так как китайские модели отличались по надежности и сложности настройки.

Можно сказать, что на сегодняшний день импорт оборудования как из Китая, так и из Италии стал менее проблематичным. Главной преградой для широкого использования метанового топлива в Вестах стал двигатель. Безнаддувный мотор объемом 1.6 литра и мощностью 102 л.с. не слишком подходил для газового топлива, теряя до 15% мощности. Турбированные китайские двигатели с повышенной степенью сжатия показали отличные результаты на CNG, практически не влияя на характеристики тяги.

Тесты показали, что Веста с метановым оборудованием и мотором 1.6 литра сильно перегревалась и имела повышенный расход газа. Водители отмечали, что впечатление от езды было похоже на поездку на низкооктановом бензине. Однако теперь в новой Lada Vesta Cross CNG установлен мотор мощностью 122 л.с. и объемом 1.8 л. Неизбежное небольшое снижение мощности составит всего несколько процентов.

Когда речь идет о переделках мотора, каких-либо кардинальных изменений не предвидится. Автомобиль останется с бензобаком объемом 55 литров и стандартной системой впрыска бензина, что позволит владельцу выбирать, на чем легче и удобнее передвигаться. Для активации метановой системы впрыска потребуется всего лишь нажать на симпатичную голубую кнопку на приборной панели. Заправка метаном займет около десяти минут на газонаполнительной станции, где компрессор закачает двадцать кубов газа. Также на панели планируется установить счетчик расхода, который будет показывать оставшееся топливо для более точного контроля.

Единственным минусом использования CNG остается необходимость периодической проверки и тестирования баллонов под высоким давлением, что требует постоянного контроля и своевременной выбраковки. Однако средний срок службы композитных моделей должен составлять не менее 15-20 лет.

Что касается запаса хода, на одной заправке газом автомобиль сможет проехать до 250 километров, что вполне достаточно для обычного городского режима эксплуатации. По неофициальной информации от разработчиков из АСТ, удалось также решить проблему загрязнения катализатора серосодержащими продуктами сгорания метана. Подробности еще предстоит выяснить, но ресурс катализатора, по всей видимости, остался прежним.