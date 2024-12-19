Субсидии на электромобили начинают сокращаться, и мир пока не готов к полной интеграции этой технологии. Планы Трампа по введению тарифов на китайскую продукцию могут негативно повлиять на Tesla, которая зависит от китайского производства.

Из 16 запланированных в Европе проектов по созданию батарей для электромобилей лишь пятерка смогла реализоваться, а остальные оказались заброшены. В странах Европейского Союза и за его пределами наблюдается растущий скептицизм по поводу перспектив электромобилей.

Европейские политики оказывают давление на локальных автопроизводителей, заставляя их сделать так, чтобы не менее 20% продаж приходилось на электромобили.

Китай же отвечает за 77% глобального производства батарей для электромобилей, и именно там развивается лучшая инфраструктура для этих автомобилей, а не в Европе или в Северной Америке. Японские компании тоже это осознают — Honda, Nissan и, вероятно, Mitsubishi планируют объединиться в единую холдинговую компанию, чтобы справиться с негативной динамикой продаж и растущими расходами.

В результате в Японии может образоваться новая мощная компания, которая станет конкурировать с Toyota, уже занимающей лидирующие позиции на рынке. Эта инициатива весьма перспективна, так как масштабирование бизнес-процессов позволяет освободить ресурсы для внедрения роботизации и современных технологий. Возможно, и России стоит задуматься о подобной стратегии.

Кроме того волна субсидий, которые способствовали росту спроса на этот вид транспорта в ряде западных стран, начинает утихать, а мир еще не готов к полной интеграции электромобилей.

Так еще и планы Трампа о введении тарифов на китайскую продукцию могут негативно сказаться на сотрудничестве американской Tesla с китайскими производителями. А без китайского производства Tesla не сможет оставаться конкурентоспособной.

Учитывая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что самый ценный актив Илона Маска — его доля в Tesla — может как закрепить его на первом месте среди самых богатых людей в мире, так и привести к серьёзному падению его состояния. Акции Tesla стали важным индикатором для оценки общего состояния рынка. С начала этого года они выросли почти в два раза. Однако такой рост может оказаться пиком, после которого падение будет особенно болезненным.