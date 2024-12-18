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gotreksson
В России разработали новый тяжелый БПЛА, способный составить конкуренцию турецкому Bayraktar
В России наблюдается активное наращивание производства гражданских дронов, и важным игроком в этом процессе станет компания из Таганрога – «Первое ОКБ» и их прототип. По своим техническим характеристикам эта отечественная разработка довольно близка к турецкому дрону Bayraktar.

С января текущего года в Российской Федерации реализуется национальный проект «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Он нацелен на создание и внедрение беспилотных летательных аппаратов, произведённых в стране, для различных целей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркивает, что данный проект откроет новые возможности в создании инновационной отрасли, что, в свою очередь, создаст новые возможности для общества и бизнеса.

Увеличение выпуска гражданских БПЛА позволит сократить зависимость от импорта и повысить эффективность мониторинга промышленных объектов, линий электропередач и трубопроводов. Беспилотники также смогут использоваться для предотвращения чрезвычайных ситуаций — они будут следить за состоянием лесов, водоёмов и свалок. Важным направлением применения БАС является сельское хозяйство: с их помощью можно эффективно обрабатывать посевы от вредителей и контролировать состояние полей и процесс уборки. Кроме того, БПЛА представляют собой отличное решение для доставки грузов в труднодоступные местности и отдалённые населённые пункты. К 2030 году планируется увеличить количество беспилотных летательных аппаратов в стране в пять раз. Такого результата планируется достичь благодаря государственной поддержке, развитию технологий и растущему спросу рынка.

По состоянию на декабрь этого года стало известно, что в Таганроге началось производство тяжёлых беспилотников от компании «Первое ОКБ». Дальность полёта новой модели составляет 1000 километров, а грузоподъемность достигает 200–300 кг.

На недавнем заседании правительства Ростовской области генеральный директор компании Алексей Фитингов подчеркнул, что новый российский беспилотник имеет много общего с турецким Bayraktar. Сравнимые характеристики касаются размеров, массогабаритных показателей и летных качеств.

Тем не менее, ключевое отличие заключается в том, что дрон Bayraktar является ударным и может находиться в воздухе до 24 часов. Его максимальная скорость достигает 222 км/ч, а крейсерская – около 130 км/ч. Управление им возможно на расстоянии до 150 километров. На данный момент более детальное сравнение между беспилотниками затруднительно, поскольку технические характеристики разработки из Таганрога всё ещё являются секретом. Однако известно, что цена на новую российскую модель в 16 раз меньше, чем у её турецкого аналога.

При этом, по мнению ряда экспертов, существует вероятность, что гражданский БПЛА от «Первое ОКБ» может найти применение не только в мирной жизни, но и на поле боя. Как показала практика, с использованием определённых манипуляций гражданские дроны легко преобразуются в боевые единицы.

С учетом всех вышеперечисленных факторов, будущее беспилотной авиации в России выглядит многообещающе. Активное развитие технологий, поддержка со стороны государства и растущий интерес со стороны бизнеса создают благоприятные условия для процветания этой отрасли. В ближайшие годы мы можем стать свидетелями не только увеличения производства гражданских дронов, но и их интеграции в различные сферы нашей жизни.

#бпла #импортозамещение #импорт #сельское хозяйство #bayraktar #таганрог #беспилотные авиационные системы
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