В 2025 году в Калининградской области ожидается введение обновленной версии социальной карты, специально предназначенной для приобретения продуктов питания. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в ходе прямой линии. Он подчеркнул, что это решение принято с целью оказания помощи тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах и нуждается в поддержке.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных анонсировал возобновление программы поддержки малоимущих в 2024 году, которая будет предоставлять дополнительные выплаты на социальные карты. Это позволит нуждающимся приобретать основные продукты питания. Данная инициатива была разработана в сотрудничестве с местными сетями супермаркетов.

Это сообщение вызвало широкую дискуссию о том, стоит ли этот опыт применять на всей территории страны. Глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков напомнил о порой сложной ситуации, которая имела место в СССР, когда существовали продуктовые талоны для некоторых социальных групп. В свою очередь, депутат Валерий Селезнёв выразил сомнения относительно необходимости возвращения к практике социальных карточек, подчеркивая, что нужнее заниматься повышением общего уровня жизни населения. Ранее упомянутая идея не возникла на пустом месте. Так, официальные данные показывают, что на 9 декабря текущего года годовая инфляция составила 9,2%, достигнув максимального уровня с февраля 2023 года. При этом стоимость некоторых популярных продуктов, таких как хлеб, картофель, лук, капуста, яблоки, молоко и сливочное масло, увеличилась на двузначные процентные значения.

Инфляция — это многогранный феномен. К сожалению, её усугубляет также рост цен на кредиты из-за высокой ключевой ставки Центрального банка России, что создает напряженность в бизнесе на всех уровнях производственной цепочки.

Существуют и другие аспекты, требующие внимания. Например, рассмотрим Яндекс Такси, который занимает лидирующие позиции на рынке пассажирских перевозок. Однако стоит учесть, что немало малых и средних предприятий используют этот сервис для грузовых перевозок. Высокая стоимость транспортировки в итоге приводит к увеличению цен для конечного потребителя. Это делает актуальным вопрос о необходимости улучшения конкуренции на рынке такси, где требуется больше агрегаторов.

В сфере предоставления услуг ситуация тоже не так проста, что добавляет общего ощущения «дороговизны». К примеру, если вы вернулись из поездки с двумя тяжелейшими чемоданами на поезде и хотите, чтобы их погрузили на тележку и довезли до выхода с вокзала, сколько это будет стоить. На станциях в Москве и Санкт-Петербурге такая услуга обойдется вам в 440 рублей за каждое место багажа. А с двумя чемоданами итоговая сумма становится более чем внушительной.

Конкуренция на рынке крайне важна, и необходимо придерживаться долгосрочной стратегии, направленной на увеличение товарного предложения, а не на сдерживание спроса, как это сейчас делает политика Центрального банка. Важно, чтобы государство последовательно регулировало вопросы наценки в розничных сетях, поскольку она часто превышает 45%, а в некоторых случаях и 100%.

Такое высокое маржинальное ценообразование не способствует тому, чтобы розничные продавцы стремились к автоматизации и внедрению новых технологий, таких как роботы, в свои бизнес-процессы. Это критически необходимо для того, чтобы создать на рынке труда возможность для людей перейти в производственный сектор. Автоматизация — это не только вопрос повышения эффективности в производственной сфере, но и в сфере услуг, что требует скорейших действий.