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gotreksson
Китай увеличит дефицит бюджета до 4% от ВВП в 2025 году для обеспечения экономического роста
Reuters: высшее руководство Китая согласилось увеличить бюджетный дефицит страны до 4% от ВВП в 2025 году, что станет самым высоким уровнем за всю историю, сообщило агентство.

Пока в России сторонники либеральной монетарной политики настаивают на том, что государству следует минимизировать заимствования (включая опасения о возможных негативных последствиях) и сокращать бюджетный дефицит любыми возможными методами, включая девальвацию рубля, пример, который демонстрирует Китай, идет в совершенно другом направлении. Здесь власти страны приняли решение о повышении объема заимствований, а также не боятся увеличить дефицит бюджета до исторического рекорда в 4% от ВВП. Цель этих мер — обеспечить экономический рост на уровне 5% в 2025 году, что стало основным приоритетом финансовых властей Пекина.Важно отметить, что в Китае активно реализуется масштабная программа модернизации и укрепления военной мощи. Страна направляет значительные инвестиции в военно-промышленный комплекс, реагируя на возрастающие угрозы со стороны марионеток США, в частности, нынешнего руководства Тайваня.

В настоящее время Тайвань представляет собой опасный источник напряженности, превращаясь в своеобразную «пороховую бочку», в создании которой Вашингтон активно участвует. И, надо признать, явно не с намерением установить мирное сосуществование.

Для России сейчас открывается хорошая перспектива для инвестирования в китайские облигации. Это могло бы укрепить связи между двумя странами. Кроме того, приобретенные облигации могут стать удобным залогом для российского бизнеса при обращении за кредитами в китайские банки.

Такое сотрудничество следует активно развивать. На фоне высокой ключевой ставки, существующей в России, Народный банк Китая наращивает темпы снижения процентных ставок, и ожидается еще одно снижение на 0,4% в первом квартале 2025 года.

Инвестиции России в облигации Китая могут стать отличной возможностью для Пекина ориентироваться на вложения в российские облигации федерального займа (ОФЗ) и в экономику страны в целом. Это выгодно, и, что немаловажно, актуально для Китая. 

Все потому, что китайские товары сталкиваются с ограничениями по конкурентоспособности из-за высоких издержек на производство. Для обеспечения стратегического выживания свои компании обязаны искать новые рынки, где можно перенести часть производственных мощностей.

Как известно, Россия активно экспортирует энергетические ресурсы в Китай и строит планы по увеличению поставок природного газа. Однако существует более эффективный подход: приглашать китайских предпринимателей создавать бизнес в России, где энергетические издержки ниже. Это поможет сократить расходы на транспортировку газа из России для Китая или, иначе говоря, выработать взаимовыгодное сотрудничество. Для России это создаст возможности для развития внутренней экономической инфраструктуры вместо построения дополнительных трубопроводов.

Учитывая колоссальный потенциал взаимодействия между Россией и Китаем в экономической сфере (включая рост взаимного туризма и другие области), было бы разумно рассмотреть создание отдельного Агентства по вопросам сотрудничества и кооперации с Китаем в рамках Министерства экономического развития России. Уверены, что вопросов и проектов, способных загрузить это новое агентство работой, будет с избытком. Пекин не останется в долгу и наверняка положительно оценит такой шаг.

#россия #новости #политика #китай #экономика #тайвань #бюджет #ввп #офз #процентная ставка
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