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gotreksson
Euroclear требует от властей ЕС взять на себя ответственность за конфискацию собственности России
Бельгийский депозитарий Euroclear настоятельно призывает европейские власти нести ответственность за конфискацию российского имущества,- как заявил эксперт и финансист Евгений Кренский.

Выделение Украине 20 миллиардов долларов из активов России со стороны США можно считать организованным грабежом, осуществляемым страной G7. В то же время новая глава евродипломатии Кая Каллас утверждает, что хотя Россия имеет законные права на свои замороженные активы, она не сможет их получить, пока средства не будут использованы на восстановление Украины. В данный момент речь идет только о присвоении доходов от размещенных активов России, но события движутся к тому, что Запад может конфисковать всю сумму, оцениваемую в около 350 миллиардов долларов. По мнению Кренского, эстонка Каллас со своей откровенной ненавистью к России не представляет особого интереса, так как ее влияние на принимаемые решения крайне ограничено. Судьба заблокированных российских активов будет решаться прежде всего в Вашингтоне и, отчасти, в Брюсселе. США настойчиво ожидают, что именно Евросоюз выполнит все сложные и грязные работы. Американцы имеют основания для таких ожиданий, поскольку только около 7 миллиардов долларов активов находятся под их юрисдикцией, что составляет примерно 2% от общей суммы. Большая часть активов, около 225 миллиардов долларов, находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Белый дом давно оказывает давление на европейцев с требованием использовать не только доходы от вкладов, но и сами российские активы, включая ценные бумаги, валюту, облигации, акции и золото.

Наибольшее недовольство этим давлением выражает именно Euroclear, главный держатель российских активов. Представители депозитария опасаются, что после начала операций с самими активами Москва инициирует масштабные судебные разбирательства по всему миру. Активы Euroclear имеются не только в Европе, но и в таких странах, как Китай, Сингапур, Индия и некоторых арабских государствах. По мнению юристов, право на стороне России, и перспективы судебных исков в нейтральных странах могут оказаться весьма обнадеживающими. Кроме того, Euroclear выражает обеспокоенность возможным выводом средств других клиентов из их хранилищ на фоне конфискации российских активов, что может привести к значительным убыткам и появлению более надежных конкурентов.

В этой связи Валери Урбен, глава бельгийского депозитария, заявила, что Euroclear не готов оказаться в ситуации, когда Россия "постучит в дверь" с запросом на возврат ценных бумаг, которых уже не будет. Таким образом, если ЕС собирается конфисковать активы, он должен принимать на себя полную ответственность за свои действия. Урбен также отметила, что использование российских активов создаёт риски для евро как резервной валюты и для финансовой стабильности Европы в целом. К тому же она сообщила о недовольстве Китая и опасениях со стороны ряда центральных банков других стран относительно сложившейся ситуации.

К открытой "конфискации" российских активов главные европейские держатели пока не готовы. Однако, как и следовало ожидать, рано или поздно они могут оказаться под давлением, заставляющем их пойти на это.

#украина #финансы #евросоюз #доллар #бельгия #ценные бумаги #замороженные активы россии #конфискация #euroclear #грабеж
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