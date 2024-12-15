Дальневосточный проект рассматривается как перспективный, приоритет отдается маршрутам между крупными городами Западной России. РЖД планирует до 2035 года построить до 7 тыс. км высокоскоростных магистралей. В

Идея создания высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на Дальнем Востоке не является новой. Подобные предложения обсуждаются на протяжении уже нескольких лет, начиная с 2011 года. В частности, одним из наиболее амбициозных проектов стал маршрут «Харбин – Владивосток», которому была дана предварительная оценка в 1 трлн рублей. Тем не менее, осуществление этой задумки так и осталось на бумаге: многие эксперты в тот период сомневались в экономической целесообразности такого транспортного коридора, особенно при условии его продления до китайской территории.

Современные реалии, однако, формируют новые перспективы для строительства дальневосточной ВСМ. Как отмечает Олег Шевцов, генеральный директор АО «Трансэнерком», они выглядят более обнадеживающе. В своей речи вице-премьер Виталий Савельев на Восточном экономическом форуме в 2024 году упомянул, что в скором времени высокоскоростные железные дороги станут частью стратегии развития Дальнего Востока. Похожие мысли прозвучали от министра транспорта России Романа Старовойта осенью текущего года. Эксперты выделяют направление магистрали, которое должно соединить Хабаровск и Владивосток — два крупнейших города региона. Валентин Иванов, первый заместитель министра транспорта, акцентировал внимание на том, что «связь Приморья с Хабаровском выглядит максимально актуальной». Алексей Чекунков, глава Минвостокразвития, считает, что этот проект может стать основой для формирования единой агломерации, в которой жители обоих городов смогут удобно передвигаться между собой.

По словам Олега Шевцова, генерального директора АО «Трансэнерком», технические характеристики будущей магистрали обещают быть впечатляющими. Высокоскоростными считаются железнодорожные линии, которые могут развивать скорость от 200 до 400 км/ч. Например, первая российская высокоскоростная магистраль «Москва – Санкт-Петербург» должна обеспечить скорость около 350 км/ч и сократить время в пути до 2 часов 15 минут.



Тем не менее, экономическая целесообразность проекта остается предметом обсуждения. Ученые подчеркивают, что успех и рентабельность ВСМ напрямую зависят от плотности населения и объема пассажиропотока. Поэтому дальневосточный проект рассматривается как многообещающий, но не критически важный в ближайшей перспективе. На данный момент приоритета удостоены маршруты, соединяющие Москву с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Адлером и другими городами, и большинство ресурсов сосредоточено именно на развитии первого из них.

Примечательно, что в стратегических планах РЖД обозначена амбициозная цель — к 2035 году запустить до 7 тыс. км высокоскоростных магистралей.

11 декабря 2024 года вице-премьер Виталий Савельев отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о ходе реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали между двумя российскими столицами. Чиновник отметил, что реализация этой долгожданной идеи кардинально изменит пассажирские перевозки в стране и даст мощный импульс для развития отечественной промышленности, включая создание и производство инновационных решений и продуктов в сфере машиностроения. По ВСМ будут оперировать российские составы.

Строительство проекта оценивается в 2,1 трлн рублей. В настоящее время продолжается подготовка необходимой документации, и началось строительство участка, обеспечивающего связь между Москвой и Санкт-Петербургом. Ожидается, что в 2025 году профильное учреждение выдаст разрешение на возведение основной части магистрали.