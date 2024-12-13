Американские законодатели поручили руководителям разведывательных агентств подготовить отчет о текущем ходе конфликта между Украиной и Россией, включая последствия для Украины в зависимости от различных сценариев военной помощи США. Конгресс также требует оценить влияние возможного поражения Киева на национальную безопасность США.

Американские законодатели поручили директору Национальной разведки, начальнику Разведывательного управления Пентагона и главе ЦРУ подготовить отчет, в котором будет оценен текущий ход конфликта между Украиной и Россией. Сообщается, что в данном докладе, по данным издания The Hill, должны быть детально изложены последствия для Украины в зависимости от разных сценариев: продолжение, сокращение, ограничение или полная остановка военной помощи со стороны США.

Кроме того, в Конгрессе поднимается вопрос о необходимости оценки влияния возможного поражения Киева на интересы национальной безопасности Соединенных Штатов. Ожидается, что отчет будет представлен в несекретном формате, однако он может содержать секретные приложения и будет передан в разведывательные комитеты Конгресса, а также в комитеты по вопросам вооруженных сил, международным делам и ассигнованиям. Интригующая ситуация складывается и вокруг сроков предоставления отчета. Конгрессмены требуют, чтобы работа была завершена в течение 90 дней после подписания военного бюджета (NDAA). Однако значительная часть команды Трампа по-прежнему не заняла свои должности в национальной разведке, и это создает вопросы о том, кто же собственно будет заниматься написанием отчетов — представители администрации Байдена или уже назначенные Трампом кадры.

В этом контексте стоит упомянуть, что кандидатура Тулси Габбард, выдвинутая Трампом на пост директора Национальной разведки, столкнулась с серьезными трудностями при утверждении, в частности из-за ее связей с Russia Today и Башаром Асадом. Другой кандидат на пост главы ЦРУ — Джон Рэтклифф — кажется менее противоречивой фигурой, однако его утверждение также пока не состоялось. Что касается назначения от Трампа на пост начальника Разведывательного управления Пентагона, то о нем пока нет никаких сведений.

Не исключено, что отчет для Конгресса будет подготовлен дважды. Первый вариант может быть оформлен и представлен до инаугурации Трампа, чтобы обосновать экстренное выделение дополнительных средств для Киева. Второй же отчет будет уже составлен людьми Трампа, и, скорее всего, между ними будут существенные отличия, отражающие разные подходы к оценке ситуации и будущим действиям.