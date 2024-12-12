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gotreksson
В Смоленской области построят новую АЭС
АТОМмедиа: региональная экспертная организация «Управление государственной экспертизы по Смоленской области» выдала положительное заключение на проектную документацию и инженерные изыскания по строительно-монтажной базе (СМБ) Смоленской АЭС-2. Документ позволит приступить к подготовительному этапу строительства.

«Управление госэкспертизы Смоленской области» одобрило проект и результаты инженерных изысканий для строительно-монтажной базы (СМБ) Смоленской АЭС-2. Это заключение открывает возможность для генерального подрядчика начать работы, на которых в ближайшем будущем планируется построить около 70 различных объектов. Летом текущего года губернатор Смоленской области Василий Анохин отметил, что в Десногорске, где и начнут возводить новую атомную электростанцию, уже создается временный городок. Он сможет разместить до 4,5 тысяч человек, которые будут задействованы в строительстве на пиковом этапе реализации проекта.

Первая очередь Смоленской АЭС-2 будет состоять из двух энергоблоков третьего поколения III+ с реакторами ВВЭР, что создаст возможность для будущего расширения. Главная задача этого проекта заключается в замене устаревших мощностей действующей Смоленской АЭС, в состав которой входят три энергоблока с реакторами РБМК. Эти блоки ежегодно производят более 20 миллиардов кВт/ч электроэнергии для Единой энергетической системы России.

Как сообщал генеральный директор АО «Трансэнерком» Олег Шевцов, реакторы ВВЭР для АЭС-2 являются аналогами тех, что используются на Нововоронежской АЭС. Именно здесь, в 60-х годах прошлого столетия, впервые в стране были внедрены водо-водяные энергетические реакторы с использованием обычной воды под давлением. В дальнейшем проект Смоленской АЭС-2 может стать образцовым для строительства новых энергоблоков как в России, так и за ее пределами.

Запланировано завершение разработки проектной документации на новые энергоблоки в 2025 году. По дорожной карте, утвержденной «Росэнергоатомом», в следующем году планируется получить разрешение на строительство от профильных учреждений. Ожидается, что для реализации этого масштабного проекта будет выделено около 700 миллиардов рублей.

Сроки строительства второй Смоленской АЭС неоднократно сдвигались. Эксперты объясняют это тем, что действующая атомная электростанция обладает значительным избытком энергии. По словам Олега Шевцова, генерального директора АО «Трансэнерком», сроки эксплуатации существующих энергоблоков постоянно продлеваются под строгим контролем Ростехнадзора. В 2024 году первый и второй блоки несколько раз останавливались для планового ремонта. В условиях государственной стратегии по увеличению доли атомной энергетики в стране можно ожидать, что эксплуатация текущих блоков будет продолжаться вплоть до момента ввода новых реакторов в Десногорске.

Действующая Смоленская АЭС имеет три энергоблока с реакторами РБМК-100. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1982 года, и его срок службы продлен до 2027 года. Второй блок получил разрешение на эксплуатацию до весны 2025 года, а срок работы третьего блока продлен до 14 декабря 2034 года. Интересно, что изначально было запланировано строительство четвертого энергоблока, однако его реализация была остановлена в 1993 году, спустя девять лет после начала строительства.

#энергетика #рабочие места #атомная энергетика #реакторы #смоленская аэс #ростехнадзор #смоленская область #десногорск #рбмк #энергоблоки
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