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gotreksson
ГАЗ остановит выпуск легендарных грузовиков ГАЗ-33086 «Земляк» в 2025 году
Горьковский автозавод вскоре прекратит производство легендарного самосвала ГАЗ-33086, который выпускался почти 40 лет. Созданный в 80-х годах прошлого века, этот грузовик стал символом надежности и выносливости, несмотря на устаревший дизайн и невысокую экономичность.

В новостях появилась информация о прекращении производства на Горьковском автозаводе самого известного и «древнего» самосвала – ГАЗ-33086, который, как ни странно, продолжал существовать почти 40 лет. Этот грузовик был создан еще в 80-х годах прошлого века, в период существования СССР, когда нижегородские инженеры изо всех сил старались разработать надежное и мощное транспортное средство. И, судя по всему, им это удалось: «Земляк» действительно стал символом "авто выносливости" в стране.

Несмотря на свой угловатый профиль и строго прямоугольную кабину, ГАЗ-33086 пользовался большим спросом среди владельцев бизнеса. За пять миллионов рублей можно было приобрести самосвал с полным приводом и двухскатным задним мостом, который, хоть и не отличался высокой экономичностью, был вполне способным к большим нагрузкам. В эпоху СССР производительность труда ставилась гораздо выше, чем комфорт водителя, что и объясняет такой дизайн. Совсем другое дело – современный «Садко-Next», цена которого на 25% выше и который оснащен односкатным задним мостом. Разница в двух дополнительных колесах играет важную роль, и это подтверждают многие дальнобойщики. Однако, несмотря на более практичную кабину, стоимость новой модели значительно превышает цену более старого, пусть и устаревшего по дизайну, но очень надежного «Земляка». Сложно представить, чтобы руководители автотранспортных предприятий начали переплачивать за комфорт, когда можно просто доработать старую конструкцию.

В общем, история с «Земляком» превратилась в своеобразный тормоз для продаж модели «Садко-Next». И вот, с наступлением следующего года, Горьковский автозавод завершает производство ГАЗ-33086 окончательно. Хотя слухи о его исчезновении появлялись и ранее, и даже были предприняты попытки деактивации производственной оснастки, небольшое, почти «реставрационное» производство все же продолжало работу, обеспечивая запчастями старые модели, что вполне оправдано, учитывая, что по стране ездят десятки тысяч этих машин.

Решение об окончательном отключении ГАЗ-33086 – это шаг к избавлению от экономически нецелесообразной модели. Использование устаревшего оборудования для изготовления «Земляка» невыгодно, так как требует значительных затрат на ручную доработку деталей, что является затратным и трудоемким процессом. Если бы модели этой марки могли продаваться за границу, как это было раньше, возможно, ситуация изменилась бы, и завод мог бы инвестировать в обновление своей производственной базы.

Но для Горьковского автозавода гораздо более рентабельно расширять производство кабин для «Садко-Next». Расходы на штамповку и сварку новых кабин не значительно превышают затраты на «Земляка», а перспективы гораздо более привлекательные: одна новенькая кабина «Садко» может стоить более миллиона рублей.

Сложность переделки старого ГАЗ-33086 под новую кабину, основанная на множестве факторов, также усугубляет ситуацию. Хотя проекты и идеи возникали, ни один из них не был реализован. Однако современные кабины «Садко-Next» могут использоваться в новых моделях грузовиков, что открывает новые горизонты для их доработки.

Что касается других российских производителей грузовиков, то интерес к кабинам «Садко Next» и «Газели Next» растет. На текущий момент выгоднее заказывать новые кабины у ГАЗа, чем инвестировать в собственное производство, которое требует колоссальных вложений и времени на запуск.

#автомобили #производство #история #газ #автопром #инженерия #самосвал #горьковский автозавод #газ-33086 #садко-next
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