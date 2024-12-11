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gotreksson
В Калининградской области открыли первый из двух оригинальных мостов через реку Преголя
В Калининградской области открылось движение по новому железнодорожному мосту, заменяющему старую конструкцию, построенную сто лет назад. Новый мост длиной более 237 метров будет принимать как грузовые, так и пассажирские поезда, а его центральный пролет, предназначенный для прохода судов, поднимается на 28 метров.

В самом западном регионе России, Калининградской области, в декабре 2024 года, спустя три года после начала масштабной строительной кампании, открылось движение по новому железнодорожному мосту. Этот мост призван заменить старую двухъярусную конструкцию, которая была возведена сто лет назад. Древний мост изначально имел уникальный дизайн — его центральная секция поворачивалась на 90 градусов, обеспечивая проход судов. Однако в конце 1950-х годов была проведена модернизация, в ходе которой поворотный механизм заменили на разводной пролет с вертикально-подъемной системой. Данный проект является важной частью инфраструктуры Калининграда, где в центре столицы региона с ноября 2021 года активно возводится автомобильный и железнодорожный мостовые переходы через реку Преголя. Первый из этих объектов, имеющий четыре полосы движения, планируется завершить во второй половине следующего года. Второй мост, который был торжественно открыт 9 декабря после необходимых испытаний, сейчас принимает только грузовые составы. Ожидается, что к середине месяца начнётся и пассажирское движение.

Окончательная сдача в эксплуатацию этой важной инфраструктуры намечена на 2025 год, когда будут завершены все окончательные работы в рамках проекта. Это включает установку шумозащитных экранов и остекление машинных залов. Новый мост, длиной чуть более 237 метров, будет опираться на четыре мощные опоры и включать три цельнометаллических пролетных строения со сквозными фермами, по которым будет организовано движение поездов.

Как железнодорожный, так и автомобильный переход будет выделяться своими четырьмя башнями, которые будут размещать машинные залы с мощными двигателями. Центральный пролет длиной 66 метров, предназначенный для прохода водного транспорта, будет подниматься на высоту 28 метров с эффективностью скорости 7 метров в минуту. Президент России Владимир Путин, когда в 2022 году ознакомился с проектом, отметил, что новые мосты выглядят необычно и эстетично.

Ось нового моста смещена на 28 метров влево по сравнению со старым переходом. Это требовало сооружения новой насыпи, и специалисты из России уложили более 3,5 километров подъездных путей с обеих сторон. Также были установлены опоры для контактной сети и внедрена современная система железнодорожной автоматики. Что касается старого моста, то его планируется сохранить в качестве объекта культурного наследия, что поддерживает большинство граждан. Однако, скорее всего, от старой конструкции останутся лишь башни: пролетное строение будет демонтировано, чтобы не создавать помехи для прохода судов. Напоминаем, что текущее состояние структуры неудовлетворительное. На автодорожном ярусе установлены ограничения по весу транспортных средств до 3,5 тонн, а грузовые поезда могут проходить здесь со скоростью не более 40 километров в час.

#новости #история #строительство #инфраструктура #модернизация #архитектура #строительство мостов #калининград #инженерия #преголя
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