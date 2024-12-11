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gotreksson
В 2025 году начнётся капремонт Тургеневского моста, который ни разу не ремонтировался с 1985 года
Тургеневский мост, был открыт в декабре 1985 года и с тех пор не проходил капитальной реконструкции. За почти 40 лет эксплуатации он сильно износился, на нем появились трещины и ямы. В последние годы его состояние ухудшилось, и к концу 2024 года стоимость проекта по модернизации около 1,2 млрд рублей. Работы по ремонту планируются на 2025 год с финансированием из регионального бюджета.

Этот мостовой переход, который сегодня соединяет два субъекта Российской Федерации, был торжественно открыт в декабре 1985 года. На протяжении почти четырех десятилетий он исправно выполняет свои функции. Тем не менее, за это время сооружение значительно износилось и теперь не может справляться с текущими нагрузками — трещины и ямы стали его характерной чертой.

С момента своего открытия мост не проходил ни разу капитальной реконструкции и на сегодняшний день остро нуждается в полном ремонте. Последние значимые работы проводились шесть лет назад, когда на входных полосах города были заменены температурные швы. В 2022 году стоимость проекта по модернизации оценивалась в 500 миллионов рублей, однако к концу 2024 года эта сумма возросла более чем в два раза — до 1,2 миллиарда рублей. Ожидается, что долгожданные работы начнутся в 2025 году, причем финансирование будет предоставлено из регионального бюджета. Об этом в декабре 2024 года сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Мы говорим о Тургеневском мосте, который "перекидывается" через реку Кубань. Этот мост соединяет улицу Тургенева в Краснодаре и Тургеневское шоссе в Адыгее. Работы по его строительству начались в 1978 году, когда Адыгейская автономная область еще входила в состав Краснодарского края. В Генеральный план он был включен за шесть лет до начала строительных работ. Изначально мост планировался как часть скоростной автомагистрали, которая должна была тянуться на запад от аэропорта через улицы Уральскую (планировалось ее расширение) и Северную. Однако данный проект так и не был реализован полностью.

Проектирование моста было выполнено специалистами института «Тбилгипроавтодортранс». В ходе разработки было предложено возвести две насыпи с целью сокращения участков на русле. Однако местные инженеры критиковали эту идею и разработали свою версию, считая, что такой подход может затруднить будущую прокладку коммуникаций и организацию проездов. Поэтому проект пришлось пересматривать, но стоимость работ осталась прежней. В результате длина моста составила 1020 метров, ширина — 18 метров, что обеспечивало четыре полосы движения.

Строительство моста сопровождалось множеством трудностей, которые преследовали мостостроителей с самого начала. В этом месте Кубань имеет достаточно быстрое течение, что приводит к просадкам русла на несколько метров. Поэтому принято было решение вбивать сваи на глубину до 24 метров. Тем не менее, при использовании стандартных технологий достигнуть нужной глубины не удавалось. В процессе работ разработали специальные решения, которые позволили установить все сорок свай всего за шесть недель, компенсировав тем самым потерянное время.

Несмотря на все сложности, проект был успешно завершен к концу 1985 года, и мост вошел в постоянную эксплуатацию в феврале следующего года. В последнее время, из-за ухудшающегося состояния конструкции, встали вопросы о полном демонтаже моста и строительстве нового. Однако было решено ограничиться капитальным ремонтом. В то же время, возникла некоторая путаница относительно стоимости проекта, и в СМИ можно встретить разные суммы — от 1,2 миллиардов рублей до 3,8 миллиардов рублей.

Причина заключается в том, что во время телеэфира Вениамин Кондратьев упомянул, что в бюджете предусмотрены средства в размере около 3,5-3,8 миллиардов рублей, однако он не смог точно вспомнить нужную сумму. В официальной информации на сайте губернатора речь идет о 1,2 миллиарда рублей.

В целом, в ходе прямой линии губернатор отметил, что транспортные проблемы в краевой столице остаются актуальными. Он сообщил, что рассматриваются различные варианты решения ситуации, но стоит учитывать, что изначально дорожная сеть проектировалась на 300 тысяч жителей, тогда как сейчас население города превышает 1 миллион человек.

Как подчеркнул губернатор, среди предложенных решений рассматривалось строительство эстакад, но для этого требуются огромные финансовые затраты, которых в бюджете не хватает. Тем не менее, власти продолжат искать оптимальные пути улучшения транспортной ситуации в Краснодаре, а также призвали горожан по возможности использовать общественный транспорт.

#финансы #реконструкция #краснодар #градостроительство #пробки #краснодарский край #кубань #адыгея #капремонт #тургеневский мост
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