Специалисты завершили капитальный ремонт трех участков на маршруте с 234-го по 258-й км общей протяженностью 23 км, при этом шесть км ввели в эксплуатацию раньше установленных сроков.

Одна из самых живописных автодорог России продолжает свое преобразование. В 2024 году была завершена досрочная реконструкция трех участков, что сделало движение на одном из самых популярных туристических маршрутов Сибири еще более комфортным и безопасным. Работы проводились на отрезке с 234-го по 258-й километр федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт», проходящей по территории Косихинского района Алтайского края. В летний период эта дорога ежедневно принимает более 20 тысяч транспортных средств.

В рамках проекта, помимо расширения проезжей части, была проведена укрепляющая работа существующей дорожной одежды, сооружены разделительные барьерные ограждения и системы наружного освещения; организованы разворотные карманы и переходно-скоростные полосы, также установлены новые дорожные знаки и обустроены остановочные павильоны. Объем земляных работ составил более 200 тысяч кубических метров. Согласно первоначальным планам, участок между 243-м и 250-м километром должен был сдать в 2026 году. Но благодаря высокому уровню организации и опперативному выполнению работ, отечественным подрядчикам удалось значительно опередить график. Напомним, что в 2022 году на «Чуйском тракте» были расширены участки от 173-го до 183-го километра и от 216-го до 223-го километра до четырех полос. В прошлом году аналогичные работы завершились на участках от 135-го до 143-го километра (граница с Новосибирской областью) и от 341-го до 344-го километра (въезд в Бийск со стороны Барнаула).

Капитальный ремонт запланирован и на территории Республики Алтай, где в Майминском районе до 2027 года обновят участок с 454-го по 475-й километр. Эта часть дороги проходит вдоль живописной реки Катунь и считается одной из самых загруженных. Она начинается вблизи поселка Рыбалка, к которому ведет четырехполосная трасса от Маймы, и заканчивается за селом Манжерок, где сосредоточены многочисленные туристические объекты.

В последние годы благодаря созданию новой инфраструктуры этот район стал привлекать все больше гостей. В 2023 году количество посетителей превысило 700 тысяч, тогда как в 2022 году их было 520 тысяч. Многие сибиряки и жители удаленных регионов предпочитают добираться до туристических мест на собственных автомобилях.

Строительно-монтажные работы на данном участке запланированы на 2025 год. Обновленная трасса будет проходить в объезд населенных пунктов. Глава региона Андрей Турчак летом этого года подчеркнул, что состояние дорог и развитие дорожной инфраструктуры с учетом растущего туристического потока является одним из ключевых вопросов для республики.

В перспективе на территории Горного Алтая планируется полностью перевести участок с 428-го по 496-й километр (от границы с Алтайским краем до Усть-Семы, где от Чуйского ответвляется Чемальский тракт) в четырехполосное исполнение. В соседнем регионе рассчитывают расширить «Чуйский тракт» на всем протяжении до середины следующего десятилетия. Хотя в 2022 году глава Росавтодора Роман Новиков обещал, что участок Р-256 от Новосибирска до Горно-Алтайска будет иметь по две полосы в каждую сторону уже к 2030 году.