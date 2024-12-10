Россия может купить иностранные самолеты при росте спроса на авиаперевозки в стране, рассказал вице-премьер РФ Виталий Савельев. Он отметил, что сама РФ планирует изготовить почти 1 тыс. самолетов в ближайшем будущем.

Вице-премьер Виталий Савельев выразил мнение о том, что Россия может начать закупку зарубежных воздушных судов, если внутренние авиаперевозки будут расти:

«Наша отечественная авиационная промышленность в состоянии предложить качественные современные самолеты, такие как МС–21 и Sukhoi Superjet. Мы уже имеем возможность производить самолеты самостоятельно. Если спрос на авиаперевозки в стране возрастет и мы выйдем на цифры превышающие 100 миллионов пассажиров, то, конечно, мы можем задуматься о приобретении иностранных машин, если наша промышленность не сможет справиться с требованиями». Однако иногда чиновники делают заявление, которое вызывает множество вопросов.

Во-первых, наша авиационная промышленность еще не начала серийное производство ни МС–21, ни Sukhoi Superjet. Планы по запуску производства постоянно сдвигаются, но в этом нет ничего критического. На самом деле, российские авиастроители запускают новые самолеты с рекордным для мировой практики темпом. И это происходит с использованием исключительно отечественных комплектующих, что не доступно ни одной другой стране мира. Если все пойдет как надо, ждать осталось недолго.

Во-вторых, россияне действительно готовы летать больше. Потенциал для увеличения объема авиаперевозок может составить от 30 до 40% от нынешних показателей, превышающих 100 миллионов. Основная проблема, с которой сталкивается авиация – это нехватка воздушных судов, из-за чего цены на билеты резко растут в условиях повышенного спроса.

В-третьих, и это, безусловно, самый важный момент в данной ситуации. Какие иностранные самолеты реально могут купить наши авиакомпании. Существует мнение, что такие планы имеются, но стоит различать желание и реальность. Компании Boeing и Airbus, очевидно, недоступны для нас. Даже подержанные самолеты, так как маловероятно, что зарубежные авиакомпании захотят оказаться под угрозой вторичных санкций. Китай сейчас начинает производить новые ближне- и среднемагистральные самолеты, но в первую очередь ему нужно удовлетворить потребности своего внутреннего рынка, что займет не менее 15 лет.

Несмотря на оптимизм, звучащий в заявлениях высокопоставленных чиновников, реальное состояние нашей авиационной отрасли требует более комплексного и взвешенного подхода. Важно не только наращивать объемы производства, но и обеспечивать высокие стандарты безопасности и качества обслуживания, чтобы российская авиация могла занять достойное место на мировом рынке.