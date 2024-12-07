В Росморречфлоте обсуждают возможность организации грузовых перевозок в Китай и Турцию через реку Иртыш, которая соединяет Обь-Иртышский бассейн с Казахстаном и Северным Ледовитым океаном.

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта, известном как Росморречфлот, сообщили о рассмотрении возможности наладки грузовых перевозок в Китай и Турцию через реку Иртыш. Этот водный маршрут соединяет Обь-Иртышский бассейн с Казахстаном и Северным Ледовитым океаном. Основной грузовой номенклатурой, планируемой для транспортировки, станет продукция лесопромышленного комплекса.

Тем не менее, мнение экспертов о реализуемости этого проекта весьма разнится. Некоторые наблюдатели, включая Евгения Школьного, директора по логистике группы компаний «ЕТЕ», активно занимающейся товарами, как экспортом, так и импортом, скептически настроены насчет перспектив Иртыша как международной торговой артерии. Грузоперевозки по рекам, как правило, выполняются с использованием составов из барж и толкачей и, в основном, речь идет о локальных доставках, покрывающих потребности местных пользователей. Применение Иртыша в качестве средства для выхода российских грузов на международные рынки не представляется возможным. Для использования данного маршрута, даже как одного из сегментов длинной логистической цепочки, потребуются перевалочные станции, что не приведет к снижению транспортных расходов. Сравнительно с водным путем, наземная доставка стоит примерно столько же, но отличается значительно более быстрыми сроками.

Так же, из-за обмеления реки он не сможет стать серьезной альтернативой уже существующим маршрутам. Для того, чтобы сделать перевозки по Иртышу конкурентоспособными, потребуются значительные инвестиции в развитие инфраструктуры. И даже если такие вливания состоятся, дальнейшая экономическая выгода, как правило, будет недостаточной для их оправдания.

Чтобы в принципе наладить грузоперевозки по Иртышу, учитывая данные о его обмелении, необходимы колоссальные инвестиции в инфраструктуру на перевалочных пунктах. Чтобы увеличить объем грузопотока, также нужны масштабные дноуглубительные работы. Однако даже этих мер может оказаться недостаточно, поскольку условия для транспортировки объемных грузов по Иртышу ухудшаются из-за природных факторов, таких как малое количество дождей, снижение снеготаяния и вырубка лесов, влияющая на восстановление речных вод после снеготаяния.

Упоминается, что для стимулирования судоходства в России рассматриваются и другие крупные реки, чтобы разгрузить железные дороги.