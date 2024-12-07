Волжский автозавод снова привлек внимание, выпустив небольшую партию карбюраторных двигателей для старых моделей автомобилей ВАЗ и Лада, снятых с производства. На заводе уточнили, что двигатели предназначены для замены на сервисных станциях, а цены на них варьируются от 110 до 130 тысяч рублей.

Волжский автозавод снова попал в центр внимания благодаря необычной новости. Понимающие в автомобилях пользователи социальных сетей сделали заметную находку — они запечатлели целые десятки поддонов с вновь собранными моторами, которые оснащены карбюраторной системой питания. Это вызвало настоящую бурю обсуждений в автомобильном мире и даже привело к предположениям о том, что АвтоВАЗ может возобновить выпуск карбюраторных моторов.

В пресс-службе завода сообщили, что были собраны небольшая партия карбюраторных двигателей, которые будут использоваться в качестве запасных частей. Это значит, что сервисные станции и дилеры АвтоВАЗа смогут осуществлять замену моторов на практически всех моделях ВАЗ и Лада, снятых с производства, которые использовали карбюраторы. Подобная практика поддержки старых автомобилей с помощью запасных частей широко распространена в мировой автомобильной индустрии. Также стали известны цены на эти «старые-новые» двигатели. Например, для наиболее популярной модели ВАЗ-2110 новый двигатель можно приобрести всего за 130 тысяч рублей, а для «тройки» с карбюраторным устройством цена составит 110 тысяч рублей.

Однако ситуация не так проста, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, в России осталось относительно немного старых моделей и обычно владельцы автомобилей, которым по 20-30 лет, не склонны менять двигатели. Это связано с высокой стоимостью полной замены. Чаще всего требуется заменить лишь определённые части — головку, коленвал или карбюратор с топливным насосом, что значительно дешевле, чем покупка целого мотора. Кроме того, на российском рынке присутствует огромное количество запасных частей для старых моделей, но они в основном производятся не на АвтоВАЗе, а в Китае.

Во-вторых, актуальная потребность в новых карбюраторных двигателях существует преимущественно только для довольно свежих автомобилей, таких как ВАЗ-2110. Демонтаж головки, блока или коленвала может стоить дороже, чем приобретение нового мотора для «десятки». Поэтому стоит задуматься о том, с чем связано решение АвтоВАЗа возобновить выпуск устаревших двигателей для моделей, снятых с производства более 20 лет назад.

Тем не менее, стоит отметить, что среди автолюбителей активно обсуждаются предложения о возобновлении выпуска старых моделей, особенно популярных, таких как ВАЗ-2107, ВАЗ-2103 и ВАЗ-2105, как в кузове седан, так и универсал. Однако АвтоВАЗ заявил, что не собирается возвращаться к производству этих «классических» моделей, так как даже оборудование для их конвейерной сборки уже демонтировано.

Интересно, что, несмотря на отсутствие новых моделей, спрос на карбюраторные «Жигули» в России остается довольно высокий. Российские любители старины даже готовы приобретать и ввозить автомобили из соседних стран.

Эта ситуация выглядит несколько парадоксально. Современные модели, такие как Гранта и Веста с новейшими инжекторными моторами, не продаются так хорошо, как ожидалось, часто оставаясь на складах из-за нехватки электронных компонентов. Специалисты и маркетологи Волжского автозавода утверждают, что инжекторные автомобили гораздо более экономичны и надежны по сравнению с карбюраторными. Хотя инжектор действительно обеспечивает лучшую топливную экономичность и динамику, вопрос надежности остается открытым. Учитывая растущее количество китайской электроники, инжекторные двигатели могут оказаться менее надежными, чем старые карбюраторные системы, которые способны без особых проблем работать до 12-15 лет или 100 тысяч километров пробега при минимальном техническом обслуживании. В то время как инжекторы требуют регулярной чистки каждые 25 тысяч километров, и многие владельцы сталкиваются с тем, что китайские блоки управления выходят из строя, чаще всего подводят датчики положения коленвала и системы холостого хода. В результате, преимущества инжекторов не так очевидны, как это предполагается на АвтоВАЗе.