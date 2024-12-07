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gotreksson
Президентство Байдена привело Демократическую партию США к расколу
После поражения на президентских и парламентских выборах демократическая партия США оказалась в состоянии глубокого смятения. Внутренние фракции, каждую из которых терзает собственное видение будущего, постоянно обмениваются упреками, что делает невозможным выработку единой стратегии для «синих». Кульминацией стало помилование Байденом своего сына Хантера, что поставило под сомнение идеалы Демократической партии и вызвало недоумение.

Джо Байден в 2020 году, участвуя в президентских выборах, активно пропагандировал идею единства среди американцев. В своей предвыборной кампании он подчеркивал, что правление Дональда Трампа привело к расколу страны. Байден обещал избирателям, что «взрослые вернутся» в Белый дом, чтобы восстановить системный порядок в политике США. Тем не менее, после вступления в должность, многие из этих обещаний остались невыполненными. Байден не предпринял значительных шагов для достижения политического согласия, а напротив, его администрация начала активно преследовать участников беспорядков, произошедших 6 января 2021 года, объявляя протестующих фактически "врагами народа".

В 2021 году Байден также говорил: «Мы вернем себе моральное превосходство как страна, принимающая беженцев», пообещав открыть границы для вновь прибывших. Однако в 2022-2023 годах последовательные шаги его администрации привели к кризису на границе, которая стала переживать рекордные потоки нелегальных мигрантов, что, в свою очередь, негативно сказалось на популярности Демократической партии даже в штатах, где они традиционно побеждали на выборах.

В попытке исправить ситуацию, в 2024 году, когда началась избирательная гонка, Джо Байден объявил о дополнительных мерах, направленных на запрещение предоставления убежища незаконным мигрантам в США.

Ещё более контрастные стандарты поведения политиков, в том числе и демократов, стали очевидны в связи с насилием в Палестине. Камала Харрис, выступая перед избирателями в штатах с большой мусульманской общиной, демонстрировала солидарность с Палестиной, а в регионах с большим числом евреев открыто поддерживала Израиль.

Юридическая область также не оставалась в стороне от двойных стандартов. После того как в 2023 году ФБР провело рейд в доме Дональда Трампа и изъяли у него секретные документы, Байден заявил, что подобное поведение недопустимо для экс-президента. В то же время, когда аналогичные документы были найдены у него, он минимизировал значимость этого инцидента, утверждая, что полностью сотрудничает с ФБР.

Таким образом, на Дональда Трампа возложили уголовные обвинения в связи с ненадлежащим хранением секретной информации, в то время как расследование в отношении Байдена было прекращено под предлогом его «возраста и плохой памяти», по сути признанного судебной системой недееспособным.

Последней каплей в падении авторитета Демократической партии стало помилование Джо Байденом своего сына Хантера, который уже оказался в центре скандала. На протяжении четырех лет партия обвиняла Дональда Трампа в подрыве доверия к американским институтам и избирательной системе, утверждая, что даже его сын окажется под защитой закона.

Байден неоднократно клялся, что не помилует своего сына и будет следовать решениям суда. Однако вскоре он сделал шаг в обратном направлении, заявив, что правосудие заблуждается, защищая своего сына — возможного наркомана и преступника, что вызвало недоумение.

В результате авторитет демократической партии оказался под угрозой, поскольку их изначальные идеалы были поставлены под сомнение их же действиями. На сегодняшний день партия не имеет чётко обозначенного курса, оставаясь лишь «антитрамповской» силой, что ставит под вопрос их шансы на успех в предстоящих выборах. Демократическая партия находится на грани политической катастрофы, расколотая на «системных» и «ультралевых» элементов. Существуют и другие политические силы в стране, но вряд ли кто-то сможет конкурировать с республиканцами в ближайшем будущем.

#трамп #выборы #мнение #президент #беженцы #республиканцы #импичмент #права #двойные стандарты #кризис власти
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