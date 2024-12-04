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gotreksson
Компании западного ВПК заработали $630 млрд на украинском конфликте
В прошлом году оборонная мировая индустрия показала рост, с доходами ста крупнейших компаний, превышающими 630 миллиардов долларов — на 4,2% больше, чем в 2022 году. Американские компании, такие как Lockheed Martin и RTX, занимают лидирующие позиции, хотя их доходы снизились на 1,5% из-за логистических проблем. Российская компания Ростех продемонстрировала значительный рост выручки на 49,3%.

В прошлом году оборонная мировая индустрия продемонстрировала впечатляющий рост, с общими доходами ста крупнейших компаний, достигшими более 630 миллиардов долларов. Это увеличение на 4,2% по сравнению с предыдущим годом подчеркивает нарастающую важность военно-промышленного комплекса в условиях глобальных проблем. По данным SIPRI, значительная часть этих средств, почти половина, пришлась на долю американских гигантов.

73 из 100 компаний, вошедших в рейтинг, показали рост выручки — это заметное улучшение по сравнению с 2022 годом, когда таких компаний было всего 47. Американские и канадские фирмы на двоих заработали 316 миллиардов долларов, что соответствует увеличению на 2,38%. На пьедестале почета уверенно расположились американские компании: Lockheed Martin Corp., RTX, Northrop Grumman Corp., Boeing и General Dynamics Corp. Эти пять гигантов сумели заработать почти 200 миллиардов долларов, что подтверждает их доминирующее положение на рынке.

Однако не только США могут похвастаться успехами. Российская компания Ростех, занявшая 7-е место, продемонстрировала стремительный рост выручки на 49,3%, что в денежном эквиваленте составляет около 22 миллиардов долларов. Объединённая судостроительная корпорация, хотя и опустилась на 41-е место, также увеличила свои доходы на 1,9%, достигнув почти 4 миллиардов.

Европейские компании, за исключением России, продемонстрировали скромный рост выручки на 0,2%, составив 134 миллиарда долларов — это всего 21% от всех мировых доходов. Польские компании, тем не менее, увеличили свои показатели на 9%. Немецкие компании — Rheinmetall, Thyssen Krupp, Hensoldt и Diehl — совместно заработали около 11 миллиардов долларов. Укроборонпром, единственная украинская компания в списке, удивила всех своим ростом на 69%, достигнув 2,2 миллиарда долларов.

Особое внимание привлекает успех британской компании Atomic Weapons Establishment, занимающейся производством ядерных боеголовок, с ростом доходов почти на 17%. Южнокорейские компании также не отстают: четыре фирмы смогли увеличить свои доходы на 40%, до 10,5 миллиарда долларов. Конгломерат Hanwha Group обеспечил рост на 53% благодаря консолидации военных своих "дочек" и активным экспортным контрактам с Австралией, Великобританией и Евросоюзом.

Тем не менее, не все так радужно для американских производителей. Выручка двух крупнейших американских компаний — Lockheed Martin и RTX — снизилась на 1,59% и 1,28% соответственно. Это связано с проблемами в логистике. Французские компании также столкнулись с трудностями: их общие доходы упали почти на 9%, что стало следствием снижения оборота аэрокосмического концерна Dassault Aviation на 40%.

В целом рост доходов военно-промышленного комплекса стран Глобального Запада во многом обеспечен малыми и средними предприятиями, в то время как крупные корпорации, занимающиеся производством сложных систем вооружений, сталкиваются с растущими затратами и постоянными сбоями в поставках. 

Интересно увидеть отчеты за текущий год, чтобы получить более полное представление о тенденциях в этой области. В условиях нарастающей глобальной нестабильности становится очевидно, кто заинтересован в продолжении конфликта на Украине и в подготовке к возможным столкновениям. 

#новости #оружие #rtx #конфликт #ростех #boeing #впк #general dynamics corp #lockheed martin corp #northrop grumman corp
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