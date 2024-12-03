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gotreksson
Nissan Motor теряет свои позиции - компания на грани банкротства
Nissan Motor сталкивается с серьезными проблемами на рынке, включая значительное сокращение заказов в США и Японии, что приводит к массовым увольнениям и закрытию заводов. Компания планирует сократить численность сотрудников на 20% и отказаться от производства бюджетных моделей, сосредоточившись на гибридах и проверенных автомобилях. Основные проблемы связаны с частичным выходом Renault из альянса, отставанием в технологии электромобилей и конкуренцией со стороны китайских компаний.

На сегодняшний день компания Nissan Motor сталкивается с довольно тревожной ситуацией как в США, так и в Японии. В Соединенных Штатах у корпорации есть два завода, которые остались практически без заказов для местного рынка. По данным инсайдеров, в скором времени Nissan планирует досрочно отправить почти тысячу сотрудников на пенсию, преимущественно это работники основного производства, у которых осталось менее года до выхода на заслуженный отдых. Кроме того, ожидается, что еще 9 тысяч сотрудников будут уволены. В общем, прогнозируется сокращение численности работников на 20% или более, включая два завода в Европе. В дополнение ко всему, Nissan намерен продать все свои подразделения, связанные с экспериментальными авто и спортивными моделями, и полностью отказаться от финансирования непроизводственных программ. Эксперты предполагают, что компания еще больше сократит ассортимент выпускаемых моделей. Возможно, это покажется странным, но ожидается отказ от производства бюджетных кроссоверов и седанов. В продаже останутся лишь некоторые гибридные и среднеразмерные автомобили, которые уже хорошо зарекомендовали себя на рынке и имеют стабильный спрос по всему миру.

Ключевой проблемой для Nissan стал частичный выход Renault Group из их альянса. Французская компания сумела вовремя дистанцироваться от кризиса, связанного с генеральным директором альянса, и, обеспечив себе поддержку от правительства Франции, вступила в плотное сотрудничество с китайской компанией Geely. Эта коллаборация предполагает использование Renault для возвращения на рынок Евросоюза с беспошлинным ввозом китайских электромобилей.

К сожалению, у Nissan Motor нет аналогичных партнерств, и корпорации даже пришлось отказаться от ранее приобретенных акций Mitsubishi, которые, скорее всего, были бы конфискованы японским правительством в рамках компенсации убытков, понесенных японскими инвесторами из-за решений руководства альянса. В текущий момент Nissan Motor сталкивается с серьезными трудностями, связанными с отставанием в области технологий электромобилей и новых гибридов. С 2022 года компанию активно вытесняют с внутреннего рынка Китая, что связано с экономическими факторами: множество новых китайских технологических компаний стремится заполучить производственные линии и исследовательские центры Nissan, особенно в сфере проектирования современных двигателей внутреннего сгорания и трансмиссий. Вряд ли китайские автогиганты будут заинтересованы в инвестициях в Nissan Motor в таких условиях.

На данный момент единственным более-менее стабильным рынком для Nissan остаются Латинская Америка и Индия, а также частично Соединенные Штаты и Мексика. Если корпорация сможет удержать свои продажи на текущем уровне, у нее появится шанс вернуться на рынок Европы, что является основной целью менеджмента на сегодня.

Проблемы Nissan Motor вызваны рядом маркетинговых и технологических ошибок, допущенных руководством компании. За последние десять лет у фирмы не появилось ни одного настоящего успешного продукта, что во многом обусловлено устаревшим подходом к проектированию легковых автомобилей. На фоне новой эры гибридов и турбированных высокооборотных моторов Nissan оказался в сложной ситуации, решения которой в основном зависят от разработок Renault и Mitsubishi. Некоторые маркетологи настоятельно рекомендуют компании вернуться к созданию крупных внедорожников и пикапов. В свое время разработки спортивных моторов и трансмиссий Nissan вызывали интерес у таких гигантов, как Ford и GM. Это открывает для компании вероятность вновь войти на рынок в сотрудничестве с американскими производителями. В противном случае Nissan Motor может столкнуться с банкротством, разделением и продажей активов для покрытия долгов.

#технологии #производство #кризис #рабочие места #renault #автопром #маркетинг #сокращение персонала #nissan motor #автогигант
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