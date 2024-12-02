Дональд Трамп, еще не вступив в должность президента, уже вызвал большой резонанс своими угрозами странам БРИКС, заявив, что они столкнутся с 100% тарифами, если не будут использовать доллар в торговле с США. Он также предостерегает о возможной новой валюте БРИКС, которая могла бы угрожать доллару.

Дональд Трамп еще не успел стать президентом и въехать в Белый дом, как уже поднял огромную шумиху. К примеру, он заявил странам БРИКС, что если они не будут использовать доллар США в своей торговле, то… и тут началась череда угроз. В своих соцсетях он написал, что «пусть ищут другого дурака», добавив, что БРИКС ждет 100% тарифы, если они попытаются реализовать свою продукцию в Америке. Более того, страны БРИКС, по его мнению, должны забыть про свои продажи в «замечательную американскую экономику». Если Трамп будет продолжать в том же духе, он станет настоящим королем мемов. Интересно, что он также предостерегает БРИКС от создания новой валюты, которая могла бы бросить вызов доминированию доллара на международной арене. Но на самом деле БРИКС лишь вскользь обсуждает эту тему и не делает серьезных шагов в этом направлении. Тем не менее, страны уже начинают постепенно развивать расчеты в других валютах, кроме доллара.

Парадокс заключается в том, что именно США способствуют тому, чтобы БРИКС отдалялся от доллара. Это происходит как благодаря санкциям против России, так и в результате ограничения и экономического давления на Китай. Пекин уже не может позволить себе оставаться основным инвестором в облигациях американского Минфина, как это было раньше.

Трамп пытается внедрить свои интересы в бизнес многих стран, но его методы оказывают обратный эффект. Остальные страны, находящиеся вне БРИКС, могут начать задумываться, почему 47-й президент так настойчиво пытается заставить всех рассчитываться в долларах США.

Если доллар действительно удобен, то почему его не использовать. Если санкции мешают применять эту валюту, то США стоит снять ограничения и принести извинения за причиненные проблемы, чтобы вернуть доверие к доллару.

Вашингтону необходимо как можно быстрее отменить санкции. Если другие страны не увидят шагов в сторону отмены, они начнут понимать, что с долларом что-то не так. В таком случае будет разумнее «покинуть долларовый Титаник», пока есть возможность.

Только если Россия и Китай после снятия санкций вновь вернутся к более активному использованию доллара, это станет мощным сигналом для остальных стран в пользу американской валюты. Но даже в таком случае речь не пойдет о 100%-ных расчетах в долларах, хотя это может помочь спасти доллар.

Так что, рабочий план для Трампа по поддержке доллара США: как можно быстрее объявить об отмене всех санкций против России и Китая. В противном случае его посты в социальных сетях лишь будут вызывать у многих мировых политиков недоумение и вопросы о целесообразности ведения дел с долларом и долларовой экономикой.